Adiós a Riverita, a la sombra de Paquirri

donde vivía apartado hace ya tiempo de los ruedos y del ruido de farándula que gira en su entorno. Peleó contra el cáncer durante varios años. Dos hermanos en el ruedo hubiera dado para mucho en lo mediático en estos tiempos. Fran y Cayetano Rivera son la prolongación más venturosa de lo que fueron los anteriores hermanos Rivera, José y Francisco 'Paquirri'. El mayor de los dos (por tres años, nacido en 1945) ha fallecido este viernes en Barbate, localidady del ruido de farándula que gira en su entorno. Peleó contra el cáncer durante varios años.

No terminó de superar su competencia 'fraternal' y el malogrado fallecimiento de su hermano no hizo más que agrandar la sombra que en parte emborronaba el apodo de Riverita, nombres de cartel, como el propio Paquirri, de chavales que nacida la vocación en las dehesas de La Janda no dejaban de ser chiquillos con valentía dispuestos a comerse el mundo. Al público taurino le gustaba por entonces ese influjo paternalista de ver triunfar a los 'niños'.

Riverita siempre estuvo cerca de sus sobrinos, Fran, Cayetano y también José Antonio Canales Rivera, vástago de su hermana Teresa y de una persona de confianza de la familia como José Antonio Canales.

El tío José era la referencia más cercana que ellos podían tener tras la prematura pérdida de Paquirri, del que los tres tienes pinceladas de memoria y todo un tesoro (truncado en Cantora) de recuerdos y testimonios de tercero. Su propia familia tilda a José de "bohemio", el "último bohemio de arte", ha llegado a definirlo en este viernes su sobrino Fran.

Los hermanos Rivera, incluido Kiko, hijo de Isabel Pantoja, lo visitaron hace escasas semanas, en noviembre en un reencuentro de los descendientes de Paquirri, que habían estado enfrentados por temas de la herencia custodiada por la viuda, Isabel.

La fama no sólo cuesta, sino que es difícil de mantener, así que José, tan dado a la improvisación artística y menos disciplinado que su hermano chico, lo tuvo más complicado para destacar en los ruedos por la inevitables comparaciones.

Tomó la alternativa en la plaza de El Puerto en 1967 poco después que su hermano, que se adelantó un año

antes en Barcelona. No tuvo después tanta constancia y presencia y Riverita se retiró tres temporadas después hasta que, de la mano de su hermano, lo intentó en la década de los 80. No deseó tras la cogida mortal de su hermano en Pozoblanco en 1984 convertirse en un heredero impostor.

Reacciones de la familia

Fran Rivera hoy lo recuerda con cariño, con la foto de un atardecer en el puente de Triana. "Ya hace tiempo que hay michos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echa de menos, tío José. Ya nos veremos. Da besos a todo ahí arriba de mi parte.

Canales Rivera esta madrugada anunciaba que "cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma", con etiquetas de "sabio", "mago", "eterno".