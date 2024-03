Carmen Alcayde sale del armario y presenta a su yogurín

Carmen Alcayde ha roto una ley no escrita sobre su vida sentimental. La presentadora de televisión, que no suele ser muy dada a conceder entrevistas y ofrecer detalles de su vida privada, se ha sentado en el plató de ¡De viernes! junto a su novio Charli, de tan solo 28 años. La periodista atraviesa un momento personal inmejorable y ha querido mostrar a todos el motivo de su felicidad.

La televisiva se separó de su marido en octubre de 2022 después de treinta años de relación. Con el padre de sus hijos había perdido la ilusión en el amor hasta que Charli ha aparecido en su vida. El joven valenciano se dedica al mundo de la fotografía y es un apasionado de la música y el motociclismo. La historia de amor de la pareja se inició el pasado mes de agosto, por lo que ya llevan ochos meses juntos incluido el paso por GH VIP de Carmen. Superada esa prueba de fuego, Charli y Carmen han hablado de los primeros meses de su historia de amor.

Carmen Alcayde presenta a su novio Charli y confiesa cómo se tomaron la noticia sus hijos 💙🌟 #DeViernes https://t.co/9W0lAPxsfZ — De viernes (@deviernestv) March 16, 2024

Carmen ha desvelado cómo les contó a sus hijos que estaba saliendo con un joven de 28 años. “Cuando vi que la cosa iba en serio, se lo fui diciendo de uno en uno. El pequeño, cuando le dije que tenía 28 años, me dijo qué bien mamá, mucho mejor que un señor mayor y aburrido”, ha manifestado.

Ambos han dejado claro en ¡De viernes! que la diferencia de edad no es un obstáculo para su relación sentimental. “Nosotros no lo notamos. He encontrado en una mujer de 50 lo que no encuentro en una mujer de 20. Me ha enamorado su energía y su vitalidad”, ha reconocido Charli.