Dani Rovira se despide de su abuela con un emotivo mensaje

Si hace unos días fue Miguel Ángel Muñoz el que tuvo que despedirse de su querida tata, ahora ha sido Dani Rovira el que ha perdido a su abuela María a los 93 años de edad. El actor andaluz, como no podía ser de otra manera, se ha deshecho en elogios hacia su abuela, a la que apoda cariñosamente como Mariquita la Forastera, natural del pueblo malagueño de Casarabonela.

“Te llamabas María, aunque muchos te decían Mariquita la Forastera, por tus regresos pródigos a tu cuna, Casarabonela. Has estado a días de cumplir las 94 vueltas solares… pero hace solo dos que decidiste dejar de girar y convertirte tú en estrella. Ahora que te giren a ti, ¿verdad?”, así ha arrancado el bonito mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram.

Rovira ha realizado una pequeña semblanza de la vida de su abuela, a la que estaba muy ligado. “Moderna, sacrificada, coqueta y puñetera. Decidiste separarte a los 70 años porque aprendiste que nunca es tarde si la libertad es buena. Cariñosa. Feminista por instinto y graciosa por defecto. La mujer más divertida e ingeniosa que he amado en la vida. Como nieto llevo días buscando los peros en mi cabeza, pero no te los he podido encontrar”, ha señalado.

El intérprete ha querido agradecer todo el apoyo que le ha brindado a lo largo de su vida. “Gracias por tu hombro incondicional a mi madre cuando cuatro criaturas la retábamos constantemente. Crecimos felices a tu lado, con una banda sonora constante de coplas que nos dejas pegadas en la suela del corazón. Te has ido tranquila, cogida de nuestras manos. Solo tú has podido conseguir generar montañas de amor que llegaron a no caber en esa pequeña habitación de hospital. Solo tengo palabras de agradecimiento, abuela. Gracias por esperar lo suficiente y darnos el tiempo que necesitábamos para abrazarte, besarte y cogerte la manita. Por darnos la última oportunidad de darte las gracias y los te quieros que nos quemaban dentro”, ha destacado.

El protagonista de Ocho apellidos vascos ha recordado un episodio de su infancia cuando logró que su abuela le levantase un castigo para ir al teatro. “Una vez conseguiste levantarme un castigo para que pudiera pisar mis primeras tablas en un teatro con tan solo 9 años. Necesitabas verme haciendo Ganas de reñir de los hermanos Quintero, Fuiste la clave de mi vida, abuela. Creíste en mí, sin saber lo que vendría después”, ha expresado roto por el dolor.