Elena Furiase enseña su último tatuaje vegano en honor a su hija

Elena Furiase comparte desde hace tiempo con sus seguidores su pasión por los tatuajes. La actriz ha publicado un vídeo en el que podemos ver el proceso de creación de su último tatuaje en la espalda. Un tatuaje que para ella tiene un significado muy especial y para el que se escogen materiales veganos. La hija de Lolita los suele llevar escondidos para que no sean un impedimento para su trabajo.

“Como muchos sabéis tengo un cariño especial por los tatuajes; tengo varios, aquí solo se ven algunos, procuro que sean en lugares donde no dificulte demasiado mi trabajo, es decir que estén escondiditos y todos ellos tienen un significado importante para mí”, ha empezado diciendo en el texto que acompaña al vídeo en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

“Esta vez quería uno que tuviera que ver con Nala, mi pequeña, y esta ha sido mi elección”, ha explicado sobre la flor de loto que se ha tatuado en su piel. “La artista es @melanie.benyahya porque me encanta su técnica tan fina y sutil, además de hacerlo con un cuidado increíble. Lo mejor es que los materiales que utiliza son libres de crueldad animal y está reduciendo progresivamente los plásticos. No podía haberme puesto en mejores manos”, ha destacado.

La actriz acaba de completar el círculo con sus hijos. La pequeña Nala, que aún no ha cumplido los dos años, ya está marcada en la piel de su mamá. Por ese proceso pasó con anterioridad Noah, su primer hijo. “Hacía tiempo que no me tatuaba. Tenía cinco y quería hacerme el arca de Noé (Noah), pero dicen que da mala suerte tener tatuajes pares”, revelaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

Así que tuvo que cambiar de opinión, aunque el trabajo lo realizó la misma tatuadora. “Un tipi, que representa el hogar nómada. Y si tengo amigas como @melanie.benyahya que es una auténtica crack en los tattoos, sobretodo en el trazo fino pues me vuelvo a animar. Y además todo lo que utiliza es absolutamente vegano. Como me ha dicho la única que sufre aquí eres tú, si a esto se le puede llamar sufrir. Gracias amiga. Eres única”, escribía en aquella ocasión.