Genoveva Casanova asoma la cabeza tras meses de silencio

Genoveva está de vuelta en las redes sociales tras varios meses desaparecida. La empresaria, salpicada por las polémicas fotografías en las que aparecía paseando por Madrid con Federico de Dinamarca, ha compartido un mensaje en sus redes sociales explicando los motivos de su ausencia. La mexicana, uno de los fichajes de El Desafío para la próxima temporada, quiere retomar sus compromisos profesionales y volver poco a poco a la vida pública.

“¡Hola a todos! Aquí estoy de vuelta. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí… Mil gracias de corazón”, ha comenzado diciendo junto a dos fotografías de ella con su perro Taj.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

“Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poco a poco poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Una vez más, millones de gracias. Taj y yo les dejamos nuestra mejor sonrisa con unas fotos de nuestro paseo de esta tarde y les deseamos muy buenas noches a todos”, ha explicado sobre sus planes más inmediatos.

La publicación acumula más de 5.600 me gusta y cerca de una treintena de comentarios. Entre ellos se encuentra el apoyo de Virginia Troconis con varios emoticonos de corazón, “Te mando un abrazo enorme” de Cristina Cifuentes o “Te adoro mi niña bella, a tu lado siempre, te quiero”, de Susana Uribarri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

La última publicación en redes sociales de Genoveva databa del pasado 20 de noviembre cuando dedicó unas emotivas palabras a la duquesa de Alba, su exsuegra y la abuela de sus hijos. “Te echo tanto, tanto de menos, tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mí. Me quisiste siempre casi como una hija más, pasara lo que pasara. Hasta el día que te fuiste siempre me sujetaste de la mano. Gracias por tu amor incondicional”, expresaba por aquel entonces.

¡¡Exclusiva!! Localizamos a Genoveva Casanova en su vida secreta en Madrid. Además, Shaila Dúrcal nos abre las puertas de la casa, y las primeras imágenes de Pepa Flores, Marisol, después de cinco años de silencio. Te esperamos en tu kiosco. #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/aVTy3nxBIM — Lecturas (@Lecturas) March 6, 2024

Ahora parece que Genoveva ha decidido volver tras aislarse de todo el ruido mediático que se generó por sus fotografías con el entonces príncipe Federico de Dinamarca. La empresaria será una de las concursantes de la nueva temporada de El Desafío en Antena 3. Tal y como recoge la revista Lecturas, Genoveva ya está inmersa en las primeras grabaciones del formato de 7 y Acción. Reside en un piso a las afueras de Madrid, cerca del estudio de rodaje del programa de Antena 3, y hace todo lo posible para pasar desapercibida.