Isabel Preysler vive su peor encrucijada: la reinvención más complicada

¿Se había hecho una bola de nieve con la relación entre Alfonso Díez e Isabel Preysler? Probablemente. Una ensoñación general que busca y desea (para apoyarla pero otros también para criticarla) que la madre de Tamara Falcó esté emparejada para generar titulares, fotos y persecuciones de reporteros.

La ruptura con Mario Vargas Llosa y su pichula está más que amortizada. Es historia pasada para ambos. El escritor está con su ex y madre de su parentela, Patricia Llosa, a caballo entre Lima y Madrid, y la princesa de galas, que cumplió en febrero 72 años sola, parece que sigue enjugando las lágrimas derramadas y planeando una reinvención, una continuidad a su imagen y marca. Los dardos desde el entorno del Nobel la acribillaron, pero las palabras póstumas de Laura Boyer, hija de su tercer marido, la hirieron (mucho). Desde que el cantante saliera en defensa de su ex mujer, hace algo más de un mes, no han vuelto a surgir noticias de portada sobre Isabel Preysler salvo lo de la amistad con Alfonso Díez que ha parecido ser un globo sonda sin demasiado fundamento y para comprobar el estado de la marca Isabel Preysler. Y no se han tenido buenas vibraciones ante las nebulosas novedades en el corazón de la hispanofilipina. No pasa por un buen momento y además hay asuntos como la maternidad de Ana Obregón que la obligan por ahora a estar en segundo plano. La boda de Tamara Falcó, en julio, sería el momento de una reaparición ¿con sorpresa añadida con una nueva relación sentimental? En principio no parece que sea así. El corazón, que en este caso va muy unido a la cartera, puede esperar.

Los comentarios de Laura Boyer también salpicaron a su hermana Ana, con la que tenía una relación inexistente, asunto que al pasar a la actualidad ha afectado a la percepción sobre la esposa de Fernando Verdasco

La imagen de Tamara tampoco pasa por su mejor momento aunque burbujeen las noticias de los preparativos de la boda con Íñigo Onieva y las despedidas de solteros y otras informaciones adjuntas que no entusiasman y que hacen entrever un agotamiento hacia una pareja que se dio una oportunidad que pocos preveían y que casi nadie deseaba. Hasta lo del torpe photoshop sobre la curvas de la marquesa ha originado bostezos más que comentarios. La órbita Isabel Preysler está depreciada, ha bajado en la bolsa de los famosos y esta devaluación está siendo tratada en un gabinete de crisis personal con detenimiento.

Hay margen para remontar y retomar las portadas. Preysler y su entorno estarán trazando un plan estratégico que por ahora parece generar más pereza que otra cosa.