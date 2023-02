Katerina, de tentación de Gonzalo Montoya en ‘LIDLT1’ a ‘Supervivientes 2023’

La nueva edición de Supervivientes, uno de los formatos más exitosos de Telecinco, va tomando forma poco a poco. La décima concursante confirmada es Katerina Safarova, la que fuera tentadora del sevillano Gonzalo Montoya en la primera entrega de La isla de las tentaciones. La joven rusa tomará en los próximos días un avión rumbo a Honduras para convertirse en una de las participantes de Supervivientes 2023.

Katerina Safarova fue una de las solteras que más juego dio en La isla de las tentaciones, provocando la ruptura de Gonzalo Montoya y Susana Molina, que entraron como novios en el reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas. Aunque Gonzalo no llegó a cruzar la línea con Katerina, la complicidad entre ambos era más que evidente y sus tonteos fueron el principio del fin de su relación sentimental con Susana Molina. Su dulzura y simpatía conquistaron al exconcursante de GH14, aunque fuera del programa su relación tuvo poco recorrido.

La nueva concursante de Supervivientes es un rostro conocido en Mediaset, ya que también ha formado parte de Mujeres y hombres y viceversa como pretendienta de Alberto Barranco. Katerina responde a un perfil polifacético. La joven rusa ha demostrado que sabe hacer muchas cosas. Ha ejercido de cantante, modelo y cuenta con experiencia en la televisión. Katerina ha lanzado al mercado varias canciones bajo el nombre artístico Katty S. Sus temas más conocidos son Come, Come, Come y I’ll Be Back To You.

Katerina, de origen ruso pero con residencia en Barcelona, cuenta con un currículo amoroso de lo más ajetreado. Entre sus conquistas se encuentran los exfutbolistas del FC Barcelona, Neymar Jr. y Alexis Sánchez. El jugador brasileño del PSG y el delantero chileno del Olympique de Marsella no pudieron resistirse a los encantos de la dulce Katerina. Oro puro y un cuerpo de escándalo para la edición más extrema de Supervivientes.