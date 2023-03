Laura Escanes vuelve a dejar muy mal a Risto Mejide

Laura Escanes se sincera con Jorge Lorenzo en su pódcast para Podimo Entre El Cielo y las Nubes. La ex mujer de Risto Mejide se dio una oportunidad en el amor junto al cantante sevillano Alvaro de Luna.

"Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices. Creo que la diferencia de edad no es un problema si tenéis el mismo momento vital", admite Escanes que fue feliz junto al presentador de Todo es mentira pero algo comenzó a fallar cuando se notaban en distintas etapas de la vida.

"Antes lo creía y quería estar toda mi vida con él. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida. Pero cada vez creo menos, digo: 'Si no ha podido ser y hemos tenido una hija... creo que se me hace bola'. Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices", admite.

Esa confesión con Jorge Lorenzo la ha hecho en un ambiente de amistad con el ex piloto, quien también hablar del amor que tuvo de joven, a los 17 años y que le duró año y medio. "Creía que mientras era piloto no me iba a volver a enamorar. Con mi estilo de vida, las carreras... quiero disfrutar de todo y hasta que me retire no creo que pase", supuso... "y en el 2015 me volví a enamorar".

Laura Escanes se reencontró con el amor con su actual pareja tras romper de forma algo dramática con Mejide. "Al principio es todo pasión y luego se va y luego vuelve porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimos”, admite. Escanes desgrana en el pódcast cómo fue el encuentro con Jorge Lorenzo en El Desafío. "Al principio no me caías bien, das sensación de borde, pero cuando te conocí supe que era timidez". "Yo estaba hablando con gente y dije que iba a estar contigo en El Desafío y me dijeron: ‘¡Uf! Jorge Lorenzo es una estrellita. Un borde, un chulito...’ y yo dije: verás que pereza!. Y de repente el primer día me tocaste así la espalda y me dijiste: ‘¡Mira, los dos tímidos!’ y dije: ‘¡Mira, qué mono!’", relata Escanes sobre ese encuentro.

"¡Claro! Es que estábamos con Boris, Flo... que tienen tanta tele y a ti te vi tan tímida, y yo estaba tan nervioso", admite el deportista. "Yo me tomé un chupito antes de salir porque no podía de los nervios", reconoce Escanes.

Y así era la impresión que tenía Jorge Lorenzo de la ex de Mejide: "Pensaba que eras muy pijilla, muy superficial”, relata Lorenzo. “Yo creo que, de tímida, a veces parezco borde, como que miro por encima del hombro”, replica Laura. “Un poco sí que dabas esa impresión. Porque igual te estaba hablando de un tema y tu mirabas para otro lado y cambiabas de tema. Da la impresión de que no estás escuchando lo que te están diciendo y de que quieres decir lo que tú quieres decir", analiza Jorge.