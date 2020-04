Lindsay Lohan vuelve al cabo de 12 años

Pueden interpretarlo como un signo del fin del mundo, si quieren. La mediática y polémica Lindsay Lohan ha estrenado en este fin de semana su primera canción en 12 años.

El tema se llama Back to Me, es decir “vuelvo a mí”, lo que supone su regreso a la música después de tantos años de alcohol, drogas y prisión, episodios en que se vio envuelta la que fuera estrella infantil de Disney.

Ver esta publicación en Instagram #BacktoMe is out everywhere! Enjoy ♥️ link in bio! Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 3 Abr, 2020 a las 3:24 PDT

“Mi vida está llena de páginas rotas, he sido débil, adicta, pero he vuelto a mí”, dice Lohan en la letra en lo que sería sureconciliación con su controvertido pasado. Back to me es un tema electro-pop con un estribillo pegadizo que repite entre sintetizadores y voces distorsionadas. “La canción trata sobre redescubrirse y aceptarse”, explicó Lohan en twitter.

De hecho, como único anuncio previo al lanzamiento, la estrella publicó un breve vídeo en su perfil de Instagram en el que un televisor proyecta varias imágenes suyas capturadas por “paparazzi” y fragmentos de programas de televisión con el titular "La evolución de Lindsay Lohan". “Estoy de vuelta”, dice al final.

Desde el arranque, la letra deja claro que, a pesar de su ritmo bailable es una manera de redimirse: "Solía culparme cuando las cosas se volvían locas, no puedo pensar mucho en lo que decían, sé que bebo demasiado, pero está bien".

Back to Me es la primera canción que Lohan publica desde 2008, cuando estrenó “Bossy, y aunque no ha confirmado que vaya a formar parte de un nuevo disco, tan solo hace unos meses la cantante compartió el avance de otro tema, Xanax, que al poco tiempo borró de la red.

Lohan, que comenzó su carrera artística a los 11 años como una estrella infantil de Disney, cuenta con dos discos en el mercado, Speak (2004) y A Little More Persona” (2005).

Aunque los inicios de la celebridad fueron como actriz y no como cantante, pues desde que entró en nomina con la compañía de Mickey Mouse para protagonizar Tú a Londres y yo a California, en 1998, ha aparecido en 26 películas y 12 programas de televisión.

En 2004 llegó su momento cumbre con Chicas malas, convertida en un clásico de la comedia adolescente.