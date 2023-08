Nach: "Mi carrera musical ha sido un camino virgen que nadie de mi entorno había explorado”

Ignacio Fornés Olmo, más conocido como Nach, es uno de los raperos más influyentes e importantes de nuestro país. Lleva más de 20 años en la industria de la música. Ha sido uno de los pioneros en España en marcar un estilo basado en temáticas fiel a su ideología. Fiel a sus ideas, con el tiempo ha entendido lo que representa una letra para quien la escucha y le cuesta más escribirla.

-¿Cómo decidió unirse al proyecto de Dani Martín y Johnnie Walker Keep Walking El Camino? -Fue una decisión fácil, me propusieron una charla en profundidad, con alguien que aprecio mucho como Dani Martín. Además iba a ser en un formato muy cuidado e iba a tener la oportunidad de crear una pieza musical basada en el poema de Antonio Machado. Sabía que iba a poder mostrar una parte más amplia tanto de mi faceta profesional como de la personal.

-¿Cómo ha vivido esta experiencia que apoya al sector de la música? -La he vivido como agradecimiento y con ganas de disfrutarlo. No siempre hay proyectos así que hagan algo de calidad, cuidando a los artistas y profundizando en nuestra vida interior y en aquello que nos mueve. El equipo que ha llevado el proyecto ha sido muy profesional y encantador. La verdad es que lo he disfrutado mucho.

-¿Cómo ha sido su camino en el mundo de la música? -Mi camino ha sido intenso, bonito, difícil, y maravilloso a la vez. Es complicado no tener mentores ni guías que te ayuden en el camino, teniendo que aprenderlo todo sobre la marcha, pero por esa misma razón ha sido tan especial. Nunca planeé esto, todo ha venido poco a poco y he intentado saborear cada paso, pero la vida del artista es una montaña rusa emocional y profesional y eso a veces no es fácil de gestionar.

-Ha sido un camino de obstáculos o una alfombra roja… -No, ni obstáculos ni alfombra roja. Ha sido un camino virgen que por lo menos nadie de mi entorno había explorado y que me despertaba mucha curiosidad. He encontrado de todo en ese camino que ha sido más como una selva con sus maravillas y también con sus peligros y eso ha sido lo excitante.

-¿Qué mensaje y valores pretende transmitir con sus canciones? -Creo que el mensaje que más valoro de mis canciones es la empatía.

-¿Cuáles son los objetivos que persigue la serie documental Keep Walking El Camino? -Supongo que mi principal objetivo es que la gente me conozca un poco mejor, y que se encuentre con partes y trozos de mi persona de los que quizás no sabe tanto.

-¿Qué le hubiera gustado ser sino se hubiera dedicado a la música? -Me hubiera gustado dedicarme a algo que tenga que ver con conocer otras gentes, culturas y lugares. Estoy agradecido porque dedicándome a la música he conseguido todo eso y mucho más.