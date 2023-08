Paula Badosa: “Soy una persona especialmente fuerte y puedo superar cualquier obstáculo”

Paula Badosa es un icono del deporte femenino a nivel internacional. La joven catalana, que ha ocupado titulares de la crónica rosa debido a su romance con el tenista Tsitsipas, solo quiere que se hable de tenis y dejar atrás las lesiones, su gran hándicap durante la presente temporada. La tenista más mediática de nuestro país también es un referente para las marcas publicitarias. Uno de los últimos proyectos ha sido de la mano de Forcapil y su línea de productos para el cuidado capilar.

-¿Cómo se encuentra actualmente después de las últimas lesiones que ha sufrido? -Estoy mejor, gracias. Siempre es duro cuando te lesionas y no puedes competir, pero me alegro de poder volver a jugar por fin. Tener un gran equipo a mi alrededor siempre hace que estos periodos sean más fáciles.

-¿Cuándo la volveremos a ver al 100% en una pista de tenis? -Físicamente me siento mucho mejor, estoy deseando competir en el swing de pista dura estadounidense este verano, especialmente en el US Open.

-¿Cuál ha sido su momento más duro como deportista? -Cada atleta tiene sus propias dificultades. Para mi han sido las lesiones, sobre todo este año. Aprender a lidiar con la adversidad es muy importante, descubres muchas cosas sobre ti mismo y creo que me ha hecho también más fuerte.

-¿Qué es lo que más le gusta de dedicarse al tenis de manera profesional? -Me encanta competir. Puedo ser yo misma al 100% en una pista de tenis y expresarme plenamente. También me gusta viajar y conocer culturas nuevas y diferentes.

-Además de jugar bien al tenis ha protagonizado diferentes campañas publicitarias, ¿en qué lugar se siente más cómoda? -Definitivamente, donde más a gusto me siento es en la pista. Tengo la suerte de que mi carrera como tenista me ha brindado muchas oportunidades y he aprendido a disfrutar también de las actividades fuera de la pista. Tengo suerte de trabajar con marcas tan estupendas como Forcapil, que me han ayudado a desarrollar esas habilidades.

-Usted es un icono del deporte femenino en nuestro país y a nivel mundial. ¿Qué consejo le daría a las jóvenes promesas que quieren seguir sus pasos? -Cree en ti mismo y nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Los "locos" son los que consiguen lo imposible...

-¿Cómo cree que le representa Forcapil y su campaña “tu cabello tan fuerte como tú”? -Me identifico mucho con el mensaje de fuerza de Forcapil porque siento que soy una persona especialmente fuerte y que puedo superar cualquier obstáculo. Lo mismo ocurre con mi pelo: ¡cuando está sano y fuerte, me siento también más segura y fuerte en la pista!

-A su rutina deportiva y alimenticia hay que sumar los cuidados relacionados con la estética y la belleza. ¿Cómo cuida y protege su cabello? -Es súper importante cuidar el cuerpo, y parte de ello es cuidar la salud del cabello. Sin duda noto una diferencia en mi pelo y mi piel cuando mi dieta está un poco desviada o no dedico tiempo a cuidarme. También es esencial encontrar una rutina a la que puedas ceñirte, porque la constancia es la clave.

-¿Cómo es Paula Badosa fuera de las canchas de tenis? -Diría que soy divertida, ambiciosa y muy sociable. Me encanta pasar tiempo con mi hermana y mi familia/amigos, así como viajar y conocer nuevos lugares.