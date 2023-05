La advertencia de Andrea Janeiro a Jesulín de Ubrique en su regreso a la televisión

Jesulín de Ubrique regresa a la televisión. El torero, tras un año de ausencia, cree que es el momento de volver a la pequeña pantalla para sacar rédito económico. No se trata de un regreso puntual y si de varias apariciones en diferentes formatos. Por un lado, será uno de los concursantes de MasterChef Celebrity, pero no se queda ahí, ya que hablará de sus orígenes en El camino a casa, un nuevo espacio de La Sexta, e inaugurará la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne.

El primer invitado de la nueva temporada de Mi casa es la tuya está dando mucho de qué hablar por los platós de Telecinco, sobre todo en Sálvame, donde trabaja su ex Belén Esteban. A la colaboradora del magacín no le ha hecho ni pizca de gracia que Jesulín vuelva a Telecinco. Según una fuente cercana a Belén, la televisiva “no entiende que la cadena abra sus puertas a una persona que les ha demandado en varias ocasiones”, más aún en esta nueva etapa de Mediaset en la que muchos rostros conocidos han sido vetados por la nueva dirección del grupo audiovisual.

Adela González en Sálvame le ha preguntado a la princesa del pueblo sobre el regreso de su ex a Telecinco. “Yo estoy muy contenta que Jesús ahora se pase por todas las cadenas de televisión. Yo me alegro que la gente trabaje para mantener a su familia, a sus hijos, pero a todos por igual, pero no a unos sí y a otros no”, ha respondido la colaboradora. Belén Esteban considera que Jesulín de Ubrique no trata igual a su hija Andrea que al resto de sus descendientes, todos ellos procedentes de su matrimonio actual con María José Campanario.

Según ha publicado NacionalCat, su hija mayor, Andrea Janeiro, no quiere que sus padres hablen de ella en la televisión. Por ello, Belén Esteban ha asegurado que el torero no ha hablado ni de ella ni de su hija en la entrevista de Mi casa es la tuya que verá la luz próximamente. Todo ello forma parte de un pacto de silencio, auspiciado por la hija de ambos, para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado. Andrea Janeiro tiene muy claro que sus padres no van a rentabilizar su nombre, porque ella ya comunicó a los medios de comunicación que quiere ser una persona anónima. Unos años después del comunicado, esta condición se sigue cumpliendo a rajatabla y Andrea, profesional de los medios de comunicación, trabaja en Estados Unidos alejada de los focos y ajena a cualquier batalla familiar.