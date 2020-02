¿Quién es el nuevo amor de Carmen Lomana?

Carmen Lomana tiene una nueva ilusión, pero se dedica a jugar al despiste con la prensa. En su visita a la exposición en homenaje al diseñador David Delfín en Madrid, la celebritie ha reconocido que está enamorada de un hombre y, por sus palabras, ha de ser alguien famoso. "No os voy a decir nada. Es una persona conocida en España y no quiero que se sepa hasta que bueno... sea una cosa consolidada. Estoy encantada", ha reconocido.

A pesar de su intento de no decir nada, sí dejó algún detalle de su nuevo amor: "Quizás no es conocido mediáticamente pero en la sociedad sí, bastante. Su mujer, su ex, también".

Lomana siempre da que hablar, también en las redes sociales. Hace unos días, sin ir más lejos, incendió Instagram publicando una foto suya muy sexy en lencería junto a un joven completamente desnudo. "Esta foto se publicó en la estupenda revista de USA #VAmerica sobre divas, fue un honor para mí que me lo propusiesen como española. Con una preciosa producción de fotos de Xevi Muntané, gran fotógrafo que trabaja en New York. Era una evocación a la pelicula Mrs Robinson", escribió junto a la provocativa imagen que, finalmente, acabó retirando de su perfil. ¿Será este chico el galán que ha conquistado su corazón?