Telecinco estrenará el próximo domingo en prime time un documental sobre Rocío Carrasco titulado Rocío: contar la verdad para seguir viva. Después de 25 años sin soltar prenda sobre su distanciamiento de sus hijos, de su familia y su guerra sin cuartel contra su ex, Antonio David Flores, la hija de Rocío Jurado se sincerará en un programa que consta de ocho entregas y que promete llenar horas y más horas en los programas del corazón de Mediaset.

Sálvame anunció el estreno ante un estupefacto Antonio David, el único de los colaboradores al que al parecer no habían puesto al corriente de la emisión de este trabajo en el que la otrora Rociíto cuenta los verdaderos motivos de que no tenga contacto con su hija, Rocío Flores, ni tampoco con el viudo de su madre, José Ortega Cano, sus hermanos Gloria Camila y Fernando, ni siquiera con los Mohedano. Por qué ha elegido la primogénita de La Más Grande este momento precisamente para hablar es una incógnita; lo que sí resulta a todas luces evidente es que sus declaraciones pondrán del revés la crónica social de nuestro país.

"Mi olfato me dice que una mujer como Rocío Carrasco no hace esto si no tiene algo detrás porque es muy mirada para esto", acertó a comentar la periodista Lydia Lozano al ver el tráiler. Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame, ha sido uno de los privilegiados que ha visionado ya el primer capítulo y expresó sus impresiones al respecto: "Se van a recrudecer las posiciones y va a haber unas guerras tremendas entre todos nosotros. Tengo miedo porque esto nos toca a todos. He visto el primer episodio y provoca mucho desasosiego", desveló.

Los apellidos Carrasco, Flores, Jurado, Mohedano y Ortega han llenado páginas y más páginas en la prensa, e incontables horas en los espacios del corazón en las últimas tres décadas. Rociíto siempre ha esgrimido el arma del silencio, pero en este documental promete desvelar todas las claves de su matrimonio de cuatro años con Antonio David, y sus interminables pleitos judiciales.

La pareja se dio el 'sí, quiero' en la ermita Las Vírgenes de la finca Yerbabuena el 31 de marzo de 1996 sin el visto bueno de la madre de la novia, Rocío Jurado, quien asistió al enlace pese a todo pero evitó cruzarse en todo momento con su ex marido Pedro Carrasco, de quien se divorció en 1989. Rocío y Antonio David eran muy jóvenes (tenían 18 y 20 años, respectivamente) y ella estaba embarazada desde hacía dos meses, lo que precipitó el matrimonio. Tuvieron dos hijos, Rocío y David, y se divorciaron en el año 2000.

Rocío Carrasco aseguró sufrir daños psicológicos por parte de su ex marido por sus continuas declaraciones en platós de televisión y en revistas desde que pusieron fin a su matrimonio, y en 2005 comenzó la lluvia de demandas. Otro momento crucial del enfrentamiento judicial fue la custodia compartida de los hijos, ya que después de divorciarse Antonio David tenía que pagar a Rocío 841 euros mensuales por la manutención de sus dos hijos. Sin embargo, Antonio David ganó el juicio y la cantidad se redujo a 540 euros al conseguir la custodia compartida en 2003.

Siempre se ha hablado de una fuerte discusión familiar en el verano de 2012 que provocó la ruptura definitiva entre madre e hija. Rocío Flores le pidió públicamente varias veces retomar el contacto, pero no obtuvo respuesta alguna. Ni la madre ni la hija han querido hablar del tema nunca, e incluso una sentencia de hace poco pone sobre la pista de un presunto maltrato de la joven a su progenitora. La relación se enfrió tanto que los hijos de Rocío Carrasco no acudieron a la boda de su madre con Fidel Albiac en 2016.

Junto a la de Belén Esteban con Jesulín y Campanario, y la de Pantoja con los Rivera (más recientemente con su propio hijo, Kiko), la guerra mediática de esta saga familiar es una de las más longevas, y seguidas, del papel couché. "Se avecina tormenta", como ha manifestado el propio Antonio David Flores.