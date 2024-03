‘Uno que empapé’, así es la bocatería de Ginés Corregüela en Sevilla

Ginés Corregüela se hizo popular gracias a sus vídeos virales sobre bocadillos que publica en TikTok. El apodado como rey de los bocadillos XXL gracias a la popularidad de sus vídeos dio el salto a la televisión para participar en Supervivientes, hace justo un año. Ginés, que en sus vídeos ha mostrado bocadillos de todo tipo y de enormes dimensiones, ha congregado a miles de personas en sus directos por las sociales.

Su espontaneidad y naturalidad, con su célebre frase "¡Qué empape!", le han otorgado una popularidad que ahora quiere convertir en negocio. El jienense, de 53 años, ha abierto una bocatería en Sevilla denominada Uno que empape, en honor a su frase más recordada.

El establecimiento, situado en pleno centro de Sevilla, en la calle Calatrava, ha tenido la culpa de que Ginés y su actual pareja, Yaiza, se trasladen a la ciudad hispalense. “Estoy súper contento, el corazón se me sale”, había reconocido Ginés antes de la apertura de su negocio. El local de take away, pedir y comer fuera, no tiene mesas, tan solo una barra para el que quiera degustar uno de los famosos bocadillos en el interior.

Para montar este establecimiento, Ginés ha contado con el asesoramiento del hostelero francés Skander Chatty, que ha sido el encargado de elaborar una carta de bocadillos premium bajo la supervisión del rey de los bocadillos XXL.

Esta nueva propuesta gastronómica tiene por objeto revolucionar el mundo de los bocadillos, aprovechando la fama generada por su dueño en las redes sociales. Algunos de los bocadillos premium que se pueden degustar en Uno que empape son el de carrillera ibérica con rulo de cabra, el de costilla con cheddar ahumado y cebolla o el de chicharrón de Cádiz con queso payoyo y crema de boletus.

En su establecimiento, Ginés ofrece tres tipos de pan (rústico, brioche y trufado). Todos ellos se elaboran con esmero y sumo cuidado en un obrador de Lebrija, pueblo reconocido por la calidad de este producto.