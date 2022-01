Telecinco pone fecha al estreno de la docuserie de Julián Muñoz

Julián Muñoz atraviesa un momento agridulce. Telecinco estrenará su entrevista el viernes en prime time. El ex alcalde de Marbella hablará en profundidad en este espacio de los hechos relacionados con la Operación Malaya que le llevaron a ingresar en prisión y de su relación con Isabel Pantoja. A la intervención de Muñoz seguirá una tertulia moderada por Joaquín Prat y con la participación de periodistas como Paloma Garcia Pelayo, Rosa Villacastín, Juan Luis Galiacho, Ángela Portero, José Manuel Parada y Lalo Álvarez.

Será la primera de las dos entregas de las que constará No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, una entrevista con la que Julián Muñoz pretende ajustar cuentas con su ex pareja, Isabel Pantoja, con la que se arrepiente de haber salido -según sus propias palabras- fundamentalmente porque implicó abandonar a su familia, a su mujer, Mayte Zaldívar, y a sus hijas. Una de ellas, Elia, de 40 años de edad, padece un cáncer cuyo diagnóstico ha dejado devastado al ex político, a Zaldívar y a toda la familia Muñoz. Una enfermedad que ya ha sido confirmada por la propia Elia y que ha empañado el estreno de la docuserie el viernes.

Julián Muñoz protagonizará un programa especial en Telecinco entrevistado por Paloma García Pelayo pic.twitter.com/OUj8ijsxtZ — Tweets de tele (@teletuits) December 27, 2021

Mediaset, con todo, confía en el lanzamiento de esta polémica entrevista y por ello le dedica toda la noche del viernes, de diez de la noche a dos y media de la madrugada. En su relato, Muñoz repasa el periodo de su vida que comenzó desde que llegó a Marbella junto a su mujer, Mayte Zaldívar, y conoció a Jesús Gil; su relación con Isabel Pantoja, que transcurrió de 2003 a 2009, de la que contará detalles inéditos sobre cómo se conocieron, cómo vivieron su amor y cuándo y por qué comenzó a deteriorarse hasta acabar en una amarga ruptura; y un detallado relato de los hechos que concluyeron con la denominada Operación Malaya, su ingreso en prisión y posteriormente el de la popular artista, son los ejes argumentales de este documento en el que el ex alcalde realiza una profunda reflexión sobre sus actos y sus consecuencias.

Al margen de su reaparición mediática por todo lo alto y muy preocupado por la enfermedad de su hija, Julián se refugia estos días en sus nietas. No se ha pronunciado sobre el tumor que padece Elia, pero quien sí lo ha hecho es su ex esposa, Mayte: "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien", confesó tras conocerse la triste noticia.