A-2003, más de una década de lucha del Jerez rural

Fue a principios de 2013 cuando los vecinos del Jerez rural decidieron plantarse y trabajar de la mano para que la carretera que unía Jerez con La Barca (antigua carretera de Cortes) dejase de ser uno de los puntos negros de la zona. Ha pasado ya más de una década de lucha y de unión y durante estos años todos los delegados provinciales de Obras Públicas y de Fomento han comprobado que, independientemente del partido que gobernaba, la Plataforma A-2003 ha estado manifestándose, reivindicando y luchando con el único objetivo de convertir esta vía en una carretera segura para los cientos de vecinos de la zona rural que diariamente transitan por ella.

Destaca, además, que este colectivo ha estado integrado desde sus inicios por alcaldes y responsables de los distintos núcleos del Jerez rural de todos los colores políticos. No obstante, han sido siempre ciudadanos al margen de las siglas los que han llevado la voz cantante. Igualmente (aunque con el tiempo esto debería dejar de llamar la atención) es reseñable recordar que la Plataforma ha estado siempre presidida por mujeres: Francisca Gago (presidenta de la federación Sol Rural), Inmaculada Vega, Sara García y, en la actualidad, Coral García.

El colectivo ha conseguido a base de esfuerzo y tesón ser escuchado y seguido en sus multitudinarias manifestaciones y protestas tanto a pie como en bicicleta y en coche. E, incluso, en concentraciones ante Consejería de Fomento en Sevilla. Una presión que ha ido dando sus frutos y que ha permitido que, pese a los parones, la obra haya ido avanzando y que ya se comience a ver el final de una reclamación histórica. “Si no fuera por este colectivo, que no para de reivindicar, estoy seguro de que la obra no se habría hecho”, llegó a reconocer en su momento, fuera de los micrófonos, un responsable de la Junta de Andalucía. Manuel Cárdenas, Gemma Araujo, Federico Fernández; Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, como delegados de Fomento de la Junta en Cádiz en este tiempo, saben bien que la constancia es una de las claves de la Plataforma A-2003.

¿Qué queda pendiente?

El pasado 24 de noviembre dieron comienzo las obras del carril ciclopeatonal de la carretera. Se trata de uno de los últimos pasos que quedan pendientes para que los vecinos del Jerez rural disfruten de una vía segura y moderna que cumpla con las demandas que llevan años reclamando.

La presidenta del colectivo, Coral García, reconoce que “para la Plataforma A-2003 es un motivo de orgullo que, por fin, veamos que tras tantos años de reuniones y de movilizaciones vamos a lograr tener la carretera que tanto hemos demandado”. “Una carretera segura que vertebre toda la zona rural de Jerez con especial sensibilización con las barriadas rurales y los núcleos de población que viven al margen de la misma”, explica.

García detalla que, en esta primera fase de la obra, “se van a construir dos pasos elevados y unos soterrado en Cuartillos pero también tenemos previsto que se construyan a lo largo del siguiente año otro paso en Magallanes, donde hemos detectado la necesidad por lo peligroso que es el cruce para poder coger el autobús”.

Entre los proyectos pendientes en la A-2003, la representante del colectivo explica que están pendientes de que “salga licitación la iluminación del carril ciclopeatonal de Jerez hasta Estella, que nos han prometido que va a salir en este 2024, en el primer trimestre, y así lo estamos esperando ya que es una demanda de los ciudadanos que transitan por el mismo”.

En este sentido, “tampoco olvidamos ese estrechamiento que hace la carretera a la altura de la venta La Cueva, lo cual hemos pedido que se estudie debido a su peligrosidad; especialmente cuando se cruzan dos camiones o dos autobuses o, incluso, cuando estamos esperando en la isleta para incorporarnos a la carretera”.

A pesar de que el fin de las reivindicaciones parece estar ahora más cerca que nunca, Coral García reconoce que no ha sido fácil conseguirlo. “Es mucho trabajo a lo largo de muchos años, con muchos cambios políticos, pero que gracias a que somos una plataforma totalmente apartidista, y que solo persigue mejorar la vida de las personas que vivimos en el medio rural y que hacemos uso de esta carretera a diario, pues hemos conseguido estos grandes logros con estas grandes inversiones económicas”, reconoce orgullosa en nombre de todos los que estos años se han movilizado.

Aun así, como siempre han hecho, advierte que “estaremos vigilantes a todas las obras”. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de que “se haga el mantenimiento y la limpieza de la misma tras su finalización, para evitar su degradación y que el carril ciclista esté lleno de acículas de pinos y basura”. Por último, agradece en nombre de la Plataforma a la Consejería de Fomento “muy especialmente a la delegación territorial de Fomento en Cádiz, su disposición y su esfuerzo por hacer realidad nuestras peticiones y demandas”.