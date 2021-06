Adelante carga contra Podemos: "Su escrito no tiene base jurídica"

La crisis en el grupo municipal de Adelante Jerez se ahonda. En la noche de este miércoles se hizo público un comunicado en nombre de este grupo municipal donde se mostró su oposición al escrito presentado por Podemos, que exige que Ángel Cardiel pase a ser concejal no adscrito tras haber sido expulsado por Podemos, y donde se muestra que la edil Rocío Monedero, vinculada a la formación morada, se posiciona en contra de la decisión adoptada por su partido.

En él, se señala que el escrito presentado por esta formación “ha sido realizado de manera unilateral” por parte de esta fuerza política y que no cuenta con la firma de ninguno de los concejales de este grupo (Raúl Ruiz-Berdejo, Rocío Monedero y Cardiel), de ahí que considere que “no tiene base jurídica” y que responde a “intereses partidistas”. Claro está, este pronunciamiento no está respaldado por Ruiz-Berdejo, que pertenece a Izquierda Unida.

Así, en el comunicado se alude a un escrito que presentaron en el Ayuntamiento el pasado 23 de noviembre los ediles Monedero y Cardiel donde apuntaban que “no autorizaban ningún cambio en la composición del grupo municipal sin la mayoría del mismo”.

Por ello, se apunta que la concejala Rocío Monedero “ha reiterado su total apoyo a Ángel Cardiel, a su trabajo y a su derecho a seguir formando parte del grupo municipal Adelante Jerez”. En cambio, Podemos sostiene que Cardiel no puede seguir formando parte de Adelante Jerez (nombre con el que se presentó la coalición liderada por Podemos e IU) tras haber sido expulsado de Podemos por participar en la fundación de la nueva fuerza política que lidera Teresa Rodríguez junto a Anticapitalistas.

En el comunicado, se indica que tanto Monedero como Cardiel “seguirán trabajando juntos como hasta ahora”, además de destacar el trabajo del ex coordinador local de Podemos señalando que “ha estado siempre en coherencia con el programa de Adelante Jerez y el espíritu del proyecto”.

Por ello, sostiene en el comunicado que el escrito de Podemos “no cambia nada” y que ambos ediles continuarán “trabajando centrados en lo importante”. “Esto responde a intereses partidistas de Podemos y creemos que lo mejor es quitarle hierro a la situación. Seguiremos trabajando por seguir haciendo propuestas que mejoren la vida de los jerezanos y jerezanas, presentando proyectos tangibles que traigan prosperidad a nuestra ciudad y cumpliendo con el mandato que nos dieron los ciudadanos cuando nos votaron”, añade.

Por último, se apunta que Adelante Jerez ha mostrado “el apoyo expreso a la labor de Cardiel tanto de la asamblea de Adelante en la ciudad como de la estructura andaluza de Adelante Andalucía”.

El edil Ángel Cardiel ha rehusado a hacer declaraciones remitiéndose a este comunicado.