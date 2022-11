El jerezano Alberto Gandolfo gana el certamen Code 41 Talent y llevará sus diseños a Madrid

El pasado 9 de noviembre se celebró la nueva edición de Code 41 Talent, la plataforma para jóvenes diseñadores. El jerezano Alberto Gandolfo, de 26 años, se alzó con el primer premio del certamen lo que le ofrecerá la oportunidad de estar presente en el evento MOMAD.

MOMAD es el mayor escaparate comercial del sur de Europa para presentación de nuevas colecciones de moda, tendencias e innovadores conceptos de marca y retail. Organizada por Ifema Madrid, se celebra dos veces al año. Su amplio catálogo de expositores incluye compañías emergentes y firmas consagradas de relevancia internacional.

"En Madrid podré presentar en un stand mi colección. Estoy muy ilusionado. No me esperaba que fuera a ganar, iba para conseguir buenas fotos para un portfolio y me encontré con esto. Ni me lo creía. Ahora tengo un poco de miedo por el futuro, porque es una industria muy grande", declara el diseñador jerezano.

Gandolfo se inspira en la música urbana para crear sus piezas. "Desde pequeño siempre me llamó la atención la moda urbana", señala. A los 15 años estampaba camisetas en tiendas de serigrafía y en 2019 se interesó más por la creación y comenzó un curso de patronaje en San Telmo. Aprovechó el confinamiento para estudiar de forma autodidacta y se matriculó después en el grado de Modelismo de Indumentaria de la Escuela de Arte en Jerez.

"Hice el proyecto final y lo que presenté en el certamen fue proyecto con cosas añadidas. Y gané", declara. "Ahora quiero crear una marca, que está ya en proyecto, y tratar de fabricar en España. Sería un sueño", subraya el jerezano.