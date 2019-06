La Audiencia Nacional decide este martes si suspende el juicio de la Gurtel jerezana

La Audiencia Nacional dará a conocer este martes si suspende o no el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de 2004. Las acusaciones y algunas de las defensas han solicitado, en algunos casos, la suspensión temporal, y la finalización de la vista oral y el archivo de la causa, en otros, por diferentes motivos en una primera jornada del juicio donde las partes han presentado las denominadas cuestiones previas.

La primera sesión se inició con la petición de las acusaciones del caso, ejercidas por el PSOE valenciano y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), de que se aplace la vista oral para que también sea juzgada la diputada del PP y ex alcaldesa María José García-Pelayo, una solicitud a la que también se adhirieron algunas de las defensas. Inicialmente, está previsto que la ex regidora declare como testigo.

El Tribunal Supremo, en 2016, archivó la causa contra García-Pelayo al entender que, a pesar de las flagrantes irregularidades en las contrataciones con estas empresas, no había constancia de su implicación en todo el procedimiento. En cambio, la Audiencia Nacional ordenó la celebración del juicio que comenzó este lunes donde están acusados los cabecillas de las empresas contratadas (Francisco Correa y Pablo Crespo), así como dos empleados de estas firmas y cinco técnicos y ex técnicos municipales.

La Fiscalía, mientras tanto, se ha opuesto a esta petición alegando que, al estar aforada por su condición de diputada en el Congreso, su causa debería ser llevada por el Tribunal Supremo. Eso sí, reclamó que se aplace su declaración como testigo hasta conocer su situación procesal. No obstante, hace unas semanas ya solicitó al juez instructor de esta causa, José de la Mata, que reabriera la causa contra ella, aunque este lo rechazó. Eso sí, días más tarde, el Ministerio Fiscal ha presentado un recurso ante esta decisión que está pendiente de resolverse y es al que aludió en la sesión inaugural de este juicio para pedir atrasar la declaración de la ex regidora jerezana.

La prescripción de los hechos enjuiciados

No obstante, esta no será la única cuestión previa sobre la que deberá pronunciarse el tribunal. También deberá analizar, tal y como han solicitado las defensas de los técnicos y ex técnicos municipales acusados —cuyos letrados son los abogados Manuel Hortas, Juan Pedro Cosano y Carlos Sancho— de que no se continúe celebrándose el juicio y se archive la causa ya que los hechos analizados estarían prescritos.

Para ello, se basan en el auto del Tribunal Supremo de 2016 donde se archivó la causa contra García-Pelayo que, entre otros argumentos, apuntaba en este sentido. No obstante, esta petición cuenta con la oposición del Ministerio Fiscal.

Hortas alertó, además, de que se estaban tratando de "introducir" pruebas de otras causas de la trama Gürtel en esta pieza; y Cosano llegó a cuestionar de que esta causa sea enjuiciada por la Audiencia Nacional al entender que debería haber sido llevada por los juzgados jerezanos.

En el caso de que no se suspenda el juicio, está prevista que la segunda sesión se inicie con las declaraciones de los acusados. Juan Carlos Navarro y Miguel Durán, los abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente, ya han anunciado que sus clientes no declararán. Será la primera vez, por cierto, que ambos, que cumplen importantes condenas por otras piezas de la Gürtel, se acojan a este derecho.

Mientras, la Fiscalía ha solicitado que declare en primer lugar una de las empleadas de estas firmas al haber llegado a un acuerdo con ella donde reconocerá los hechos. De hecho, el escrito que esta acusada presentó ante el Ministerio fiscal hace un mes ha propiciado que algunas acusaciones y parte de las defensas hayan solicitado que también se enjuicie a María José García-Pelayo. En el escrito aseguraba que la ex regidora era consciente de las irregularidades en el proceso de contratación de estas firmas y que, incluso, llegó a visitar las oficinas de estas sociedades en Madrid en los días previos a la cita turística.

También deberá comunicar a las partes si autoriza a los acusados a ausentarse del juicio una vez que declaren, tal y como lo han solicitado las defensas de los principales acusados.