Una autopista sobreexplotada

Viajar entre la provincia gaditana y Sevilla por la autopista AP-4 durante los fines de semana de este verano, especialmente los viernes y domingos por la tarde, ha sido un verdadero suplicio. Bien es cierto que eran habituales las retenciones a la altura del desaparecido peaje de Las Cabezas. Sin embargo, este verano estos atascos se han intensificado, con largas colas que han llegado en varios momentos hasta los accesos a Sevilla. El motivo es obvio: el incremento exponencial del número de vehículos tras el fin del pago obligatorio.

Teniendo en cuenta que la AP-4 sigue siendo la única vía de doble carril, el levantamiento del peaje ha mostrado que esta vía no tiene la capacidad suficiente para soportar en determinados momentos el tráfico existente entre ambas provincias, teniendo en cuenta que ha habido un trasvase de vehículos (especialmente de tráfico pesado) una vez ha pasado a la historia la barrera de Las Cabezas de San Juan.

Ni el Ministerio de Fomento ni la Dirección General de Tráfico (DGT) han actualizado sus estadísticas sobre la intensidad media de la autopista en los dos últimos años. Los últimos datos corresponden a 2019, cuando aún había peaje, reflejaban que la AP-4 tenía una intensidad diaria de algo más de 24.000 vehículos; mientras, unos 10.400 aproximadamente optaban por la N-IV. No obstante, ya hay fuentes que apuntan que esta carretera ya soporta una media de 35.000 vehículos diarios. Eso sí, durante los últimos domingos del pasado mes de agosto, se alcanzaron picos de 850 vehículos a la hora en dirección a Sevilla, unos dígitos que corroboran el aumento exponencial del tráfico.

Para conocer los planes de futuro del Ministerio de Transportes sobre esta infraestructura viaria, Ciudadanos presentó en la semana pasada una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar no solo el desdoble de los 63 kilómetros de la N-IV que aún quedan pendientes (el único tramo de la Autovía del Sur entre y Madrid y Cádiz que no es autovía se extiende entre el Aeropuerto y el acceso norte a la localidad sevillana de Los Palacios) sino también la construcción de un tercer carril para cada uno de los sentidos de la AP-4.

La propuesta, suscrita por la diputada jerezana María del Carmen Martínez, demanda que se acometa de una vez el desdoble de la N-IV para “mejorar la seguridad” de la vía y liberar parte del tráfico actual y futuro” de la autopista. Mientras, el partido naranja considera que el tercer carril en la AP-4 supondría ampliar “su capacidad de asumir la actual intensidad del tráfico que soporta” a día de hoy.

De hecho, se advierte por parte de esta formación de que se prevé que, conforme se vaya superando la pandemia de coronavirus, irá incrementándose el tráfico en ambas vías y, por ende, aumenten los problemas que ya sufren estas conexiones viarias. Por este motivo, Ciudadanos incide en que “es evidente que la conexión por carretera entre Cádiz y Sevilla necesita de una mejora para ampliar su capacidad ante la previsión de mucha más intensidad de tráfico en una situación de movilidad normal”.

Ciudadanos añade en su propuesta: “Cuando la AP-4 estaba sometida a concesión, la alternativa siempre ha sido la N-IV que, aunque ahora ha visto reducirse de manera importante el tráfico con la desaparición del peaje de la AP-4, sigue manteniendo un alto nivel de uso pese a que sigue sin estar desdoblado el tramo entre el Aeropuerto y Los Palacios”.

Este asunto se abordará en la comisión de transportes del Congreso en una fecha aún por fijar. No obstante, los planes del Ministerio de Transportes no pasan, al menos según lo apuntado hasta ahora, por ninguna de las actuaciones planteadas por Ciudadanos sino por mejorar las conexiones entre ambas vías. De hecho, eso es lo que ha señalado cuando se le ha preguntado tanto en el Congreso como en el Senado en los últimos meses.

En una respuesta parlamentaria a dos diputadas sevillanas, el Gobierno central descartaba el año pasado el desdoble de la N-IV alegando que en el corredor entre ambas provincias ya hay una infraestructura de gran capacidad por lo que construir una nueva vía supondría importantes “impactos territoriales y ambientales”, además de señalar que el uso de la AP-4 “supone una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos al evitar el coste de construcción y mantenimiento de la nueva infraestructura”.

Por este motivo, alegaba que los esfuerzos presupuestarios se van a centrar en mejorar a los accesos a esta autopista y en la conexión con la N-IV. Precisamente, en una respuesta a un senador socialista, el Ministerio señalaba que está estudiando la remodelación de dos enlaces que tiene la AP-4 con la Nacional, uno al sur de la localidad de Los Palacios (en el kilómetro 26) y otro en las proximidades de El Cuervo (kilómetro 53). Ambas vías, solo están habilitadas en el primero de los casos para acceder a la autopista en dirección a la provincia y la segunda para tomar rumbo a la localidad sevillana. Según el Ministerio, la mejora de estos enlaces permitiría “la separación de los tráficos de largo y corto recorrido maximizando la capacidad del corredor” entre ambas provincias.

En esta misma línea, los Presupuestos Generales del Estado han incluido en este año una partida de 100.000 euros para hacer unos estudios sobre una posible conexión entre la autopista y la N-IV en las inmediaciones del Aeropuerto. El plan es unir mediante autovía la AP-4 con el enlace de acceso al aeródromo y, por ende, con el tramo jerezano de la A-4 que es autovía desde hace una década (la Ronda Oeste). Ahora bien, y tal y como reconoció el Gobierno central tras una pregunta sobre ejecución presupuestaria realizada por la diputada jerezana María José García-Pelayo (PP), señaló que aún no se habían iniciado los trabajos en este sentido ya que la partida no tenía ningún gasto comprometido.