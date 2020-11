El fin del peaje de la autopista AP-4 el pasado 1 de enero supuso un antes y un después en la movilidad del entorno de Jerez. Tras décadas de agravios, la provincia ya cuenta por fin con una carretera de doble carril que le comunica con Sevilla de manera gratuita.

Ahora bien, y tal y como reconocía el Ministerio de Transportes en aquella histórica jornada en la que desaparecía el peaje de Las Cabezas de San Juan, se hacía necesaria a partir de ese momento una serie de inversiones para la integración total de la autopista en el resto de la red de carreteras de la provincia dado el incremento del tráfico que ha tenido (una tendencia únicamente rota por las restricciones de movilidad debido a la pandemia).

Una de esas intervenciones necesarias es una nueva conexión con la A-4. Con esta intención, hace casi dos décadas se puso en servicio la N-349, la carretera que discurre desde de la salida norte de la AP-4 (se inicia en la rotonda situada cerca de la Venta Esteban) hasta los accesos al Parque Tecnológico Agroalimentario y a la Ciudad del Transporte. Esta vía, con la posterior construcción de la Ronda Oeste, permitió que el tráfico procedente o con destino a la Costa Noroeste o a otros puntos de la provincia no tuviera que atravesar Jerez o recurrir a carreteras secundarias como la de El Portal (A-2002).

Sin embargo, esta vía de un solo carril por cada sentido, que soporta una intensidad media diaria de 10.700 vehículos, no solo se está empezando a quedar pequeña para el exponencial incremento del tráfico que ha sufrido la autopista tras el fin del peaje, sino que su diseño y futuro desarrollo urbanístico de la ciudad la dirigen de manera progresiva a destinarse a un tráfico urbano en lugar de servir de enlace entre dos carreteras de alta capacidad.

En este contexto, el Ministerio de Transportes ya está trabajando en el diseño de un nuevo enlace de doble vía entre la autopista y la A-4. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, se contempla una partida de 100.000 euros para los estudios previos necesarios. Según las fuentes consultadas, bajo el epígrafe ‘Nuevo enlace de acceso al Aeropuerto de Jerez desde la AP-4’ se pretende ejecutar esta conexión entre ambas carreteras, que serviría de acceso a La Parra.

Fuentes del Ministerio, a preguntas de este periódico, evitan dar detalle de las características del trazado, de las previsiones de ejecución y del coste de esta infraestructura alegando que ahora se están haciendo los trabajos para poder sacar a licitación pública la redacción del proyecto que, además, debe pasar por el trámite de exposición pública para la presentación de alegaciones. Ahora bien, en la proyección presupuestaria de siguientes ejercicios no aparece consignación económica para esta intervención, aunque bien es cierto que eso no descarta que en 2022 no vaya a tener un importe asignado.

Una nueva vía al norte del aeropuerto

Fuentes conocedoras de los planes del Ministerio explican que la propuesta que baraja la administración central es la construcción de una autovía que discurriría al norte del aeropuerto jerezano para conectar ambas vías. Hay que tener en cuenta que apenas hay entre uno y dos kilómetros de separación entre las dos carreteras en algunos tramos cercanos a la cabecera norte de la pista del aeródromo jerezano (concretamente en puntos como el paraje de La Zangarriana).

No obstante, aún es pronto para conocer el trazado definitivo puesto que tiene que encargarse la redacción del proyecto , un documento que deberá tener en cuenta algunos aspectos tales como el diseño de un paso elevado sobre las vías del tren que conectan la provincia con Sevilla y respetar las servidumbres del aeródromo, teniendo especial cuidado con el proyecto que tiene el gestor aeroportuario Aena de ampliar en un futuro la pista de aterrizaje y despegue, precisamente alargando la cabecera norte.

Sobre los plazos para ejecutar esta carretera, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana evita pronunciarse. Al respecto, señala:“Aún tiene que seguir un recorrido administrativo antes de iniciar las obras; y no todos los trámites dependen de la Dirección General de Carreteras, por ejemplo, las alegaciones que se puedan recibir en la información pública y que generen cambios que retrasen el proyecto”.

Ahora bien, otras fuentes consultadas por este medio señalan que esta intervención podría conllevar también el desdoble de un pequeño tramo de la N-4 (actualmente la autovía A-4 finaliza a la altura de La Parra). Su longitud dependerá, claro está, del trazado que se elija para la conexión entre ambas carreteras. Ahora bien, estas fuentes dejan claro que esta ampliación del desdoble de la N-4(antes denominada N-IV) sería de pocos kilómetros y únicamente hasta el lugar de enlace con la futura conexión a la autopista.

No en vano, entre los planes del Ministerio de Fomento sigue sin contemplarse la posibilidad de desdoblar los 63 kilómetros que quedan pendientes entre Jerez y Los Palacios.

La Ronda Sur, un debe de la Junta

Hace más de una década, la Junta de Andalucía empezó a hablar de la posibilidad de construir la Ronda Sur Metropolitana de Jerez, una autovía que iba a conectar la A-4 con la Jerez-Los Barrios (A-381) discurriendo por las faldas de la Sierra de San Cristóbal. La redacción del proyecto llegó a contratarse pero, poco tiempo después, la idea se guardó en un cajón.

Pero no fue hasta 2017 cuando se supo que el organismo autonómico había renunciado en 2012 a finalizar la redacción del proyecto ya que se hallaron problemas de disponibilidad de los suelos por donde se proyectaba. La Ronda Sur Metropolitana de Jerez fue incluida en las distintas planificaciones de nuevas infraestructuras proyectadas por el organismo autonómico durante los gobiernos del PSOE. De hecho, esta aparece en el listado del Plan Pista, cuya vigencia concluye este año, aunque fue ubicada en el apartado de las carreteras cuya ejecución se analizará si hay disponibilidad presupuestaria, supuesto que no se ha cumplido.

Ahora, la Consejería de Fomento está elaborando una nueva planificación para el periodo 2021-2027 (denominado Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad de Andalucía). En este documento se verá si hay un compromiso firme del ejecutivo de PP y Ciudadanos con este debe, que mientras estuvieron en la oposición fueron especialmente beligerantes con los retrasos en esta infraestructura comprometida con la ciudad desde hace más de una década.