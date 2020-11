El Ayuntamiento destinará 600.000 euros en ayudas a la economía local por la crisis del coronavirus

El Ayuntamiento jerezano destinará finalmente unos 600.000 euros del presupuesto de este año a ayudas extraordinarias a colectivos y sectores económicos afectados por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Unos 400.000 se destinarán a acciones de apoyo al comercio, la hostelería, el sector cultural y el taxi; mientras, los 200.000 euros restantes irán a sufragar alquileres sociales a familias sin recursos.

El reparto ha sido anunciado este miércoles por la alcaldesa, Mamen Sánchez, en una comparecencia pública junto al edil de Izquierda Unida-Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, tras una reunión mantenida con la mesa de comercio, un órgano de carácter consultivo donde está representado el Ayuntamiento y miembros de este colectivo. Las ayudas a los sectores económicos se articularán mediante distintos convenios que deberán firmarse antes del 31 de diciembre con las entidades que representan a cada uno de los sectores beneficiados.

El martes, la regidora anunció que el Ministerio de Hacienda ha autorizado al Ayuntamiento a utilizar parte del dinero del fondo de contingencia, una reserva de crédito que deben tener las administraciones públicas para atender imprevistos y situaciones de emergencia, para ayudas frente a la crisis económica. Así, de los 2,5 millones presupuestados, el Ayuntamiento tiene disponible a estas alturas del año unos 809.000 euros. De este importe, 209.000 euros seguirán destinándose a dotar de crédito a facturas no reconocidas. Mientras, los 600.000 restantes podrán destinarse a este paquete de ayudas.

Según lo apuntado por la alcaldesa, de los 400.000 euros, unos 200.000 irán a acuerdos con las asociaciones de comerciante de la ciudad; unos 100.000, con la de hosteleros; unos 80.000 para representantes del sector cultural; y los 10.000 restantes irán al colectivo del taxi.

Para acceder a estos importes, las entidades beneficiarias (no pueden ser particulares) tendrán que firmar en las próximas semanas un convenio donde se detalle las acciones que llevarán a cabo con esa cuantía. Entre las medidas subvencionables, la alcaldesa puso como ejemplo que pueden ser campañas de promoción, de captación de clientes o campañas de concienciación sobre la situación que están atravesando. En paralelo, se está trabajando en que la modificación presupuestaria necesaria para dotar de crédito a estos acuerdos se pueda llevar al pleno de mañana.

Esta medida irá complementada por una nueva campaña de promoción del comercio minorista que promoverá el Ayuntamiento en los medios de comunicación bajo la campaña ‘Regala Jerez’.

Por otro lado, los 200.000 euros destinados al pago de alquileres se gestionarán a través de la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, que recibirá esta transferencia que deberá destinarla a tal fin.

Mientras tanto, y tal y como se ha apuntado, no se contemplan nuevas medidas en materia fiscal ya que el Ayuntamiento sigue sin estar autorizado a ello. No obstante, la regidora aseguró que se está informando a los hosteleros que pueden solicitar en enero una "regularización" de la tasa de veladores por el tiempo que no hayan podido instalarlos durante este año debido a las restricciones impuestas para contener la pandemia. La compensación se hará con el tributo a pagar en el ejercicio pr´xomio