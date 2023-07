El Ayuntamiento considera "muy negativos para Jerez los nuevos peajes que Pedro Sánchez reconoce que ha prometido a Europa"

Ante la información del Gobierno de España de que está negociando con Europa la prometida implantación de los peajes en las autovías y autopistas, el gobierno municipal que preside María José García-Pelayo ha mostrado su posición contraria a los nuevos peajes que el Gobierno de España ha prometido a la Unión Europea.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento explica que "el documento aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte cuya primera medida es la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que comenzará a funcionar a partir de 2024 con arreglo al principio de que quien contamina paga".

"A pesar de los continuos desmentidos de miembros del actual Gobierno, el Plan enviado a la Unión Europea para la consecución de los fondos Next Generation y las declaraciones de distintos cargos del Ministerio de Transportes confirmando esta decisión, confirman que el aún Gobierno de Pedro Sánchez va a poner peajes en las autovías y autopistas de titularidad estatal", continúa el comunicado.

Una medida que desde el Ayuntamiento de Jerez "se entiende que perjudica muy seriamente las aspiraciones de futuro y progreso de una ciudad que ya ha sufrido durante muchísimos años ser de las pocas ciudades a las que había que pagar por acceder a ella mediante el peaje de la AP-4".

El nuevo gobierno municipal "hace suya la preocupación de empresarios, grandes y pequeños, de autónomos, de la industria turística y de las propias familias que temen que, de nuevo, se cobre por el uso de una infraestructura vital para la ciudad de Jerez y para el conjunto de la provincia, máxime cuando el desdoble de la Nacional IV está paralizado por el Gobierno socialista de España en la provincia de Sevilla".

La alcaldesa, María José García-Pelayo, defiende "la necesidad de que Jerez tenga unas comunicaciones acordes a la importancia de la ciudad y del volumen de población, ya que, si al no desdoble de la Nacional IV, a la no ampliación de la pista del Aeropuerto, a la falta de trenes, la no llegada de la Alta Velocidad ahora sumamos peajes en la AP4, el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo la capacidad de Jerez para atraer inversiones, para crecer en exportaciones y mermando la capacidad económica de familias, autónomos y pymes".