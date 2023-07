Marlaska niega rotundamente que se vayan a implantar peajes en las autovías

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de la polémica generada por las declaraciones sobre la implantación de peajes en las autovías españolas a partir de 2024 realizadas por el director general de Tráfico, Pere Navarro, que ha calificado de "un error manifiesto que no se corresponde con la realidad".

"Con toda contundencia, es un absoluto error que no tiene ninguna relación con la realidad y con lo que está proyectado", ha señalado el candidato socialista, quien ha explicado que este asunto "no está en modo alguno encima de la mesa de este Gobierno ni de ningún departamento ministerial".

Según Marlaska, prueba de ello es que "en la tramitación de la ley de movilidad, que está muy avanzada en el Congreso aunque se ha visto truncada por la convocatoria de las elecciones, nunca se hablaba de ese extremo".

Además, el número 1 del PSOE por la provincia ha asegurado que el Gobierno español tiene el "compromiso" de "mantener el conjunto de autovías y carreteras convencionales de su titularidad en todo el territorio nacional", entre ellas la autopista Cádiz-Sevilla, para la que "los Presupuestos Generales del Estado para 2023 está claramente definido un crédito de 200 millones de euros con el fin de proceder a la actualización de esa vía".

Por tanto, ha apostillado, "creo que queda claro que las manifestaciones del director general de Tráfico son un error manifiesto, no responden a la realidad y cuestiones como las referidas a ese extremo no están sobre la mesa. Y vuelvo a reiterar, es la propia actuación del Gobierno vía presupuestaria y vía proyecto legislativo la que concreta ineludiblemente que no es ese nuestro objetivo".