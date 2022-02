El Ayuntamiento compensará a Aquajerez con 1,3 millones por no subir el agua en 2020

El Ayuntamiento de Jerez tendrá que abonar algo más de 1,3 millones de euros a Aquajerez, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de la ciudad, por no haber subido las tarifas del agua en 2020. El Consistorio está obligado a aplicar el IPC (Índice de Precios al Consumo) cada año a los precios por la prestación de este servicio; sin embargo, lleva sin hacerlo desde 2016 por lo que año a año tiene que pagar la diferencia en concepto de restablecimiento del desequilibrio económico del contrato.

El acuerdo con el importe correspondiente a 2020 fue aprobado por el gobierno municipal en una junta de gobierno celebrada a finales del pasado mes de noviembre. Dos meses antes, se emitió un informe por parte del servicio económico-financiero del Ayuntamiento incidiendo en el “déficit” generado durante ese año por la “no actualización de las tasas”, de ahí que apuntara que deba consignarse en el presupuesto de ese ejercicio este importe para ser atendido.

El contrato que permitió que en 2013 Aquajerez se hiciera con la prestación del servicio integral del agua en Jerez establecía que el Ayuntamiento debe aplicar cada año el incremento del IPC a las tarifas. Ahora bien, estas subidas tienen que pasar por el pleno municipal que es el órgano competente para las modificaciones de las ordenanzas municipales que fijan estos precios.

De este modo, llevó a dos sesiones de pleno, una en octubre de 2017 y otra en diciembre de 2018, la propuesta de actualización de las tarifas. Sin embargo, en ambas no logró la mayoría necesaria para sacarlas adelante. Desde entonces, el ejecutivo no ha vuelto a elevar la propuesta a este órgano por lo que en estos últimos años ha tenido que aprobar pagos a la concesionaria en concepto de restablecimiento del desequilibrio económico por los ingresos que ha dejado de percibir por no aplicar el IPC a las tarifas.

El importe aprobado a finales de año corresponde al del ejercicio 2020 por lo que a lo largo de este año tendrá que tramitar otro expediente similar correspondiente a 2021 puesto que siguen sin modificarse las ordenanzas. En 2018 y 2019 la compensación rondó los 2,2 millones, según un informe de la Intervención Municipal elaborado hace unos dos años.

Los 1,3 millones de euros que se han reconocido a Aquajerez saldrán en mayor medida de una partida de 1,2 millones que contempla el presupuesto municipal vigente (que data de 2020) para atender “subvenciones” del servicio del abastecimiento domiciliario del agua. Mientras tanto, el importe pendiente hasta completar la cuantía, unos 56.000 euros, tendrá que ser dotada de crédito.

En este 2022 tampoco se ha previsto subida de las tarifas del agua. De hecho, todos los tributos municipales se mantendrán congelados un año más. El gobierno municipal justificó esta decisión meses atrás señalando que “no es el momento” ante la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. La última vez que se hubo un incremento fiscal fue en 2018 con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), aunque fue anulado con posterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Mientras tanto, impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) o el de circulación (IVTM) llevan invariables desde 2014.