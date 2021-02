El Ayuntamiento no gestionará la bolsa de empleo de las plantas fotovoltaicas

El Ayuntamiento asegura que continúa trabajando en los convenios que pretende firmar con las empresas que están promoviendo parques fotovoltaicos en el término municipal jerezano. Por el momento, no hay nada concretado, según lo explicado por la alcaldesa, Mamen Sánchez, a este periódico.

Ahora bien, la regidora matizó lo que horas antes había señalado el delegado de Empleo, Reactivación Económica y Captación de Empresas, Juan Antonio Cabello, sobre el contenido de estos acuerdos. Por la mañana, al ser preguntado por este asunto durante una comparecencia en la que abordó un nuevo plan de empleo que se ejecutará en la ciudad, el edil indicó que se iba a habilitar un correo electrónico donde los interesados podrán enviar sus currículos para que las empresas puedan hallar candidatos.

Ahora bien, aseguró que este procedimiento no será gestionada por el Ayuntamiento, sino que los correos llegarán directamente a estas empresas, que decidirán en última instancia si incluirlas o no en sus procesos de selección. De hecho, el Consistorio no intervendría en ningún momento en el proceso de selección, según lo apuntado por el delegado de Empleo. Incluso, dijo que estas solicitudes no se iban a tramitar por la Agencia de Empleo de Jerez, un servicio dependiente de la Delegación de Empleo y en el que se publican asiduamente ofertas de empleo que remiten las empresas.

Horas más tarde, el gobierno matizó estas afirmaciones señalando que los convenios no se han cerrado aún y que se está trabajando en “varios modelos” para que cada empresa se adapte al que más le interese. En este sentido, se aclaró que, aunque son las sociedades promotoras las que tienen la última palabra en la contratación, se está trabajando en la posibilidad de que estos procesos de selección vayan encaminados al “retorno de talento” e, incluso, a la contratación de desempleados en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se pretende también que de estos convenios se puedan beneficiar los alumnos de las ramas de electricidad de Formación Profesional para que puedan realizar prácticas en estas firmas.

Y también se tratará de arrancar el compromiso de que estas empresas recurran a empresas de suministros de la zona para los materiales que requieran. Por ello, se apuntó que en este momento se está “hablando” con estas empresas para “conocer sus necesidades y plasmarlo en un convenio”.