Los pequeños manzanilleros se rebelan contra la sentencia del 'Bag in Box'

No respetan los acuerdos mayoritarios del Consejo ni los fallos judiciales. La Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar, entidad que agrupa fundamentalmente a pequeños y medianos manzanilleros de la localidad sanluqueña, se ha tomado su tiempo para analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consagra la prohibición del uso del 'Bag in Box' para la comercialización de los vinos del Marco en el canal Horeca. Pero la respuesta no tiene desperdicio.

Los manzanilleros emitieron a última hora de la noche del lunes un comunicado en el que, pese a que dicen acatar la sentencia del alto tribunal andaluz, arremeten duramente contra el fallo judicial, contra Fedejerez y contra el Consejo Regulador.

"Lamentamos el contenido de la sentencia por realizar una interpretación absolutamente errónea de los hechos en relación con el actual pliego de condiciones" de los vinos del Marco, señala el comunicado, en el que la asociación bodeguera afirma que el fallo judicial "denota una total insensibilidad sobre un asunto de gran trascendencia económica para una parte significativa del sector", para lo que alegan que "ni siquiera fueron resueltos los recursos contra la suspensión cautelar -del uso del 'Bag in Box', decretada por el mismo tribunal-, que infringía los más elementales principios de seguridad jurídica".

La asociación insta a la Junta de Andalucía y a las partes personadas en la causa del 'Bag in Box' -la propia asociación y sus miembros-, a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo "en solicitud de la Justicia que erróneamente le ha sido denegada".

La asociación de bodegueros sanluqueños, que cuestiona la representatividad de Fedejerez en la Denominación de Origen de la manzanilla pese a no contar entre sus miembros con tres de las principales bodegas por volumen de comercialización -La Guita (José Estévez), Barbadillo y Delgado Zuleta-, acusan a la pagtronal bodeguera de "pretender gestionar su comercialización en beneficio de otra D.O. competidora", en alusión al vino de Jerez. El presidente de la patronal bodeguera del Marco, Evaristo Babé, al que identifican como "dueño y señor del cortijo", tampoco se libra del ataque de los autodenominadas Bodegas Artesanas, que le reprochan sus declaraciones al hilo de la sentencia que "en modo alguno contribuyen a pacificar" las relaciones entre ambas Denominaciones de Origen.

En tono irreverente, la asociación que integra a las firmas Argüeso, Miguel Sánchez Ayala, Hidalgo-La Gitana, Francisco Yuste, La Cigarrera, Barón y Elías González reclama el "relevo generacional de las personas que dirigen las instituciones -cabe interpretar que se refieren a Fedejerez y posiblemente también al Consejo Regulador- que están llevando al Marco a la ruina".

En este sentido, el colectivo de bodegueros sanluqueño critica la "autocomplacencia" de los responsables de las instituciones del Marco y la representación "ridícula" de la manzanilla en el Consejo Regulador, donde cuenta con un solo vocal de los veinte, al tiempo que anuncia -más bien amenaza- con volver a llevar a votación del pleno el uso del Bag in Box', rechazado ya por mayoría hasta en ocho ocasiones.