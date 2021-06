Calle Doña Blanca y que "¡Viva la Pepa!"

Según se entra en calle Doña Blanca desde plaza Esteve, un enorme puesto de venta ambulante instalado en mitad del espacio peatonal tapa la vista del resto de la calle al viandante. El puesto en cuestión fue trasladado temporalmente desde la vecina Parada y Barreto a Doña Blanca por las obras de la antigua cafetería La Vega, pero su estancia en su ubicación provisional se prolongó a raíz del estallido de la pandemia por problemas de aforo en su emplazamiento original.

En Doña Blanca conviven vendedores ambulantes legales, alegales e ilegales sin que nadie sepa a ciencia cierta la situación de muchos de ellos, una de las principales quejas de los comerciantes de la zona, que claman contra la ampliación incontrolada de algunos de estos puestos y la excesiva concentración de los mismos pero, sobre todo, contra los problemas derivados de su presencia, a saber, inseguridad, suciedad...

Los incumplimientos de las ordenanzas municipales y en materia de seguridad alimentaria, fiscalidad o competencia desleal, entre otras, están a la orden del día según admite la presidenta de Acoje (Asociación de Comerciantes del centro de Jerez), Nela García, quien la víspera volvió a poner sobre la mesa la situación del pequeño comercio de Doña Blanca en una reunión que mantuvo con la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien le trasladó que el Ayuntamiento es sensible con el problema y trabaja en un plan para la transformación de la zona que dará respuesta a las demandas de los afectados.

La presidenta de Acoje espera ver la transformación real de ese entorno antes de que acabe la legislatura para bien de todos los comerciantes, tanto asociados como vendedores ambulantes. Pero el pequeño comercio que sufre los daños colaterales está cansado de esperar el susodicho plan sin que se adopten, además, medidas puntuales, como una mayor presencia policial, que ayuden a mitigar entretanto los casos de violencia, hurtos y demás desórdenes públicos.

"Todos los días ocurre algo en la calle; esto es un ¡Viva la Pepa!, cada uno hace lo que le da la gana", denuncia un comerciante

“En una de las últimas reuniones de la mesa de Seguridad expusimos las quejas y al día siguiente enviaron una pareja de policías locales que estuvo apostada en una esquina sin hacer absolutamente nada y, a los tres cuartos de hora, se fue sin más”, indica el propietario de un negocio de Doña Blanca que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias de los propios ambulantes.

Según este comerciante, no es de extrañar que en la calle haya varios locales cerrados desde hace tiempo sin que nadie se anime a alquilarlos por el “abandono” y falta de anteción por parte de las autoridades. “Todos los días ocurre algo en la calle, pero no se hace nada y la única respuesta que recibimos del Ayuntamiento es sí, sí, sí, tirirí porque aquí cada uno hace lo que le da la gana; esto es un ¡Viva La Pepa!”.

La propietaria de otro negocio asociado a Acoje, también de la calle Doña Blanca, coincide en lo básico con el relato del anterior comerciante. En su caso, la presencia de un ambulante supuestamente ilegal que oferta el género a grito pelado sin parar un instante y que se trasladó junto a la puerta de su tienda tras una pelea con otro ambulante espanta a la clientela.

“En toda la semana no ha pasado un policía por la calle, en la que la limpieza y las papeleras brillan por su ausencia”, problemas a los que se une la “mendicidad agresiva, que es brutal y ni siquiera respetan el interior de los locales, sobre todo por las tardes, cuando da miedo adentrarse en Doña Blanca”.

Las quejas, según esta comerciante, son las mismas de siempre; suciedad, inseguridad, mendicidad... El caso, apostilla, es que “no cuidan nada al comercio” y se pregunta: “¿Así es cómo quieren revitalizar el centro?”.