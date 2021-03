Los autónomos de Jerez siguen con sus protestas: "Nadie se preocupa de nosotros"

La decisión del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública y Alto Impacto de la provincia de Cádiz de mantener a Jerez y a su distrito sanitario en el nivel 3 de alerta ha indignado aún más a los colectivos de comerciantes y hosteleros de la ciudad. Estos no ocultan que, tras el anuncio realizado el miércoles por el gobierno autonómico, habían confiado en que a partir de este viernes hubieran podido abrir sus negocios hasta las nueve y media de la noche. Sin embargo, al no rebajarse el nivel de alerta, se mantiene la obligatoriedad de cerrar sus negocios a las seis de la tarde.

La decisión de este órgano se supo horas antes de que se celebrara un nuevo acto de protesta por parte del colectivo de autónomos de la ciudad que lleva semanas movilizándose en la ciudad para reclamar un “rescate” para el sector. Así, la protesta, que en esta ocasión fue una caravana de coches que circuló por parte de la ciudad, volvió a ser multitudinaria, al igual que lo fue la concentración que se celebró el pasado 7 de febrero en el parque González Hontoria.

Esta acción reivindicativa ya estaba prevista desde hacía días, por lo que ya contaba con el permiso de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. No obstante, la decisión de no rebajar el nivel de alerta por parte de la Consejería de Salud indignó aún más a los concentrados que denuncian que no están recibiendo ningún tipo de ayuda a pesar de las restricciones decretadas desde el inicio de la pandemia a sus actividades económicas.

Alfredo Carrasco, vocal de Horeca, no escondía su indignación en declaraciones a este periódico minutos antes de iniciarse la caravana: “Somos consecuentes y sabemos lo que hemos y estamos pasando; pero la situación ha mejorado muchísimo gracias al esfuerzo de todo el mundo. Sin embargo, el Gobierno nos tiene abandonados porque no podemos ya ni cubrir los gastos de nuestro negocio”. “Lo único que queremos es trabajar porque estamos arruinando a nuestras familias. Y lo que más nos indigna es que nadie se preocupa de nosotros”, sentenció.

Asimismo, puso en duda la decisión de mantener los horarios en Jerez y, en cambio, ampliarlos en otras ciudades de la provincia con “mayor incidencia”. “Cuando en otras ciudades hacían hospitales y ampliaban sus UCI aquí no se ha hecho nada; y ningún político se ha preocupado. Y ahora dicen que no se pueden abrir porque sigue siendo alta las ocupaciones en las UCI”, razonó.

Nela García, en representación de Acoje, también se mostró contundente: “Los contagios no están en las empresas; se producen por los comportamientos de las personas”. Así, se mostraba crítica con el planteamiento realizado por la Junta durante esta pandemia de vincular los niveles de alerta a los horarios comerciales. “Las empresas tienen que planificarse y organizarse; no podemos estar abriendo o cerrando cada semana a una hora porque los límites entre un nivel de alerta y otro son mínimos”, comentó.

Acto seguido, añadió: “Es un despropósito lo que están haciendo con nosotros; una semana nos dicen que podemos ampliar hasta las nueve y media y sacamos a nuestros trabajadores del ERTE; y a la semana siguiente los volvemos a meter porque ahora hay que cerrar a las seis”.

La caravana partió y concluyó en la zona de atracciones junto al parque González Hontoria. La mayoría de los coches, adornados con globos de color negro, portaban pancartas con cruces donde alertaban de la muerte de este sector tan importante en la economía local y nacional. Antes de iniciar un recorrido se leyó un nuevo comunicado donde el colectivo reivindicó que es el “mayor sector económico del país”, de ahí que incidiera en la vital necesidad de que se realice “un plan de rescate”.