Carmen Grilo estrena ‘Como la veleta’, su primer single en solitario

La cantaora jerezana Carmen Grilo estrenó ayer su primer single en solitario, ‘Como la veleta’, unos tangos con letra y música de Juan Manuel Moneo, que serán la avanzadilla de un futuro trabajo discográfico.

“La verdad es que ya tenía ganas de meter en el estudio y hacer cosas mías”, asegura la artista jerezana, que tras la publicación del tema en las plataformas digitales “he tenido que cargar el móvil dos veces, porque me ha llamado muchísima gente para felicitarme”. De hecho, una de las que más le conmovió fue la efectuada en redes sociales por Paco Ortega, compositor que en su día “cuando yo tenía 11 años quiso que grabara un disco con él pero mi padre no me dejó. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión”, confiesa.

El single ha sido producido por Manuel Moneo Carrasco, “que junto a su hermano Juan son como hermanos míos. Manuel me propuso grabar en el estudio que tiene y la verdad es que ha sido una bonita experiencia, estoy muy ilusionada”.

Tras el single ‘Como la veleta’, Carmen Grilo espera “poder lanzar mi disco, aunque hay que ir poco a poco porque cuesta mucho”, de hecho ya tiene grabados también “unas alegrías, unas bulerías y unos fandangos de Huelva también con letras de Juan Manuel Moneo”.