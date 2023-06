Una 'Carmen' "de traca" cerrará la temporada del Teatro Villamarta en Jerez

Ainhoa Arteta tenía seis años cuando escuchó ópera por primera vez. Fue 'Carmen', con la voz de Maria Callas, en un disco que le había regalado su padre. Reconoce que se quedó petrificada ante tanta belleza y sensación de libertad. Ya supo que ella "quería hacer lo mismo". La cantante navarra contó este martes la anécdota con el mencionado vinilo en la mano, durante la presentación en el Villamarta de la ópera 'Carmen' de G. Bizet, una producción del coliseo jerezano que se pondrá en escena los días 23 y 25 de este mes, broche de la temporada.

"El Villamarta es la niña de mis ojos. Soy quien soy en España gracias a este teatro, porque cuando volví de EEUU y en España los grandes teatros me cerraban sus puertas, en Jerez me las abrieron. El Villamarta será siempre mi Villamarta", destacó Arteta en la rueda de prensa de esta ópera ante la presencia de la flamante alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo; y el delegado de Cultura, Francisco Zurita; a los que pidió que vigilaran y se dejaran asesorar en la sucesión de Isamay Benavente como directora del Teatro, "porque hay mucho buitre que deja de lado a los cantantes españoles". A lo que Pelayo respondió: "Tomo nota".

Benavente, que presentaba así su última producción antes de marcharse a Madrid para dirigir el Teatro de la Zarzuela, destacó de 'Carmen' que es una ópera "que lo tiene todo: coro, niños, solistas... Todo. Es especialmente emotiva puesto que se trata de mi última temporada".

Libertad frente a sometimiento

La idea de libertad frente a la de sometimiento es uno de los ejes de esta producción de la ópera de Bizet, según explicó Francisco López, su director escénico. El otro eje es el conflicto entre dos culturas distintas: la del Sur -vinculada a la libertad- y la del Norte -más sometida a las reglas sociales-. Los personajes de Carmen y Escamillo quedarían encuadrados en el ámbito de la libertad, mientras que Don José y Micaela pertenecerían a la órbita de lo más convencional. "En el cruce de ambos ejes sucede toda la dramaturgia", explicó Francisco López. Un cruce donde también se buscar ahondar en el alma de los personajes y de sus conflictos.

En su opinión, se trata de "una obra maravillosa" donde la música está al servicio de lo que sucede en el escenario, no exenta de ciertos "aires de tragedia griega". "Estoy convencido de que va a ser una Carmen de traca", aventuró el director escénico.

López agradeció asimismo a Isamay Benavente "el trabajo bien hecho a los largo de estos años".

Oliver Díaz, como director musical al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, hace su debut en Jerez. Desde el análisis de la partitura, hizo hincapié en que el título de Bizet "muestra muchas cosas nuevas". Entre ellas, citó el de ser considerado "un antecedente del verismo". En cualquier caso, en su opinión, "la obra es una colección de hits" y uno de los éxitos de esta producción es que "todo lo que se ve es muy de verdad".

En ese mismo concepto ahondó Jesús Ruiz, responsable de la escenografía y el vestuario. "Es una producción que tiene de todo, pero lo que más tiene es ese aroma de autenticidad. Un intangible que es muy difícil de conseguir. Una producción que nos ha llevado a muchos sitios... y nos seguirá llevando".

El tenor argentino Marcelo Puente interpretará el papel de Don José, un papel que le trae recuerdos familiares y con el que ha crecido artísticamente. “Lo he cantado en todas las partes del mundo. Transmite muchas emociones”. Puente agradeció emocionado al Villamarta "su apuesta por mí después de tantos años".

La soprano malagueña Berna Perles -que interpreta el rol de Micaela por primera vez- se siente muy identificada con esta ópera, puesto que recuerda con cariño que fue la primera que vio en sus años de estudiante de canto. Asimismo, dijo sentirse "muy orgullosa de este teatro y por su apoyo al talento español".

En cambio, el bajo Simón Orfila es todo un especialista en el papel de Escamillo. "Lo he cantado hasta en China", señaló a modo de ejemplo, e hizo referencia a la conexión del equipo, "nos lo pasamos tan bien, que eso se refleja en el escenario. Es un placer".

Completan el reparto Máriam Guerra, Marifé Nogales, Javier Povedano, Manuel de Diego, Omar Lara y Juan Guerrero. La bailaora María José Franco representa El Destino, un papel que refleja una de las ideas básicas de esta producción con aires del Sur, donde también participan el Coro y la Escolanía del Teatro Villamarta.

'Carmen', basada en la obra del mismo nombre de Prosper Mérimée, es una de las óperas más populares del repertorio lírico. Su estreno, con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, se produjo en 1875 en la Ópera Cómica de París. Narra los amores de una cigarrera con un cabo en la ciudad de Sevilla en el siglo XIX. Esta relación se contrapone con el atractivo que siente la protagonista hacia el torero Escamillo.

"El Villamarta no se cierra"

Por su parte, la alcaldesa, reconoció que desde su nombramiento y hasta este martes, "no me había puesto nerviosa hasta ver ahora el elenco que me rodea en la mesa. Como aficionada es un honor, al igual que es un honor para Jerez".

Tras agradecer al elenco de cantantes "que volvamos a disfrutar de esta 'Carmen', una de las producciones más emblemáticas del Teatro Villamarta" que ha podido verse en diferentes escenarios de nuestro país, apuntó que esta reposición del título de G. Bizet tiene lugar "con un reparto de lujo". En el plano artístico, puso en valor el debut de Ainhoa Arteta en el papel protagonista de Carmen. Asimismo, tuvo palabras de aliento para la soprano jerezana Máriam Guerra, que por primera vez forma parte del reparto de una ópera en su ciudad natal con las entradas agotadas. "Estoy segura de que lo vas a hacer genial y de que tienes un gran futuro por delante", señaló.

Asimismo, Pelayo despejó cualquier duda sobre el futuro del coliseo jerezano y aseguró que "no se va a cerrar. Pueden tener toda la tranquilidad del mundo. Además, iremos de la mano de la nueva plataforma que se ha creado para su defensa y con la que nos reuniremos pronto".

María José García-Pelayo reiteró que, para el Gobierno municipal que preside, la cultura va a ser "una de las claves de esta legislatura. Creemos firmemente en la cultura como motor de Jerez. La Candidatura de Capital Europea de la Cultura en 2031 va a ser una magnífica oportunidad para diseñar una estrategia que nos convierta en una auténtica potencia cultural. Y en esa estrategia, el Teatro Villamarta juega un papel fundamental.

En los nuevos retos y proyectos inherentes al inicio de una nueva legislatura, la alcaldesa destacó que "nuestro coliseo aumente su peso específico como referente en la programación escénica y musical en Andalucía".

También tuvo palabras de despedida para Isamay Benavente, de la que destacó que "contagia su ilusión. Es una enamorada de este Teatro y ha sabido hacer equipo. El Villamarta es sin duda uno de los grandes teatros de España".