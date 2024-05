Mejorar accesos, más apeaderos o ampliar el Aeropuerto, las otras infraestructuras pendientes de Jerez

Los empresarios andaluces han incluido el desdoble de la N-4 entre Jerez y Los Palacios y de la A-384, la carretera que une Arcos con Antequera, dentro del grupo de grandes infraestructuras pendientes de ejecutar en Andalucía. La mejora de ambas vías de comunicación, vitales importancia para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, siguen estando en el ‘debe’ de las administraciones públicas.

Ahora bien, estas no son las únicas demandas históricas que tiene la ciudad en materia de infraestructuras del transporte puesto que hay algunas que llevan demasiados años pendientes de ejecutar por parte del Gobierno central, de la Junta de Andalucía e, incluso, del Ayuntamiento jerezano. Pero lo peor es que todo apuntan que van a seguir así a medio plazo.

Sí ha habido avances en algunas inversiones en los últimos años para que algunas de ellas estén operativas en los últimos años. Es el caso de la mejora de la conexión con la autopista AP-4 tras la finalización del peaje o la proyección de un nuevo apeadero de tren en la zona norte de la ciudad, dos proyectos que están actualmente en redacción por parte del Ministerio de Transportes. Sin embargo, continúa en el apartado de infraestructuras pendientes la ampliación de la pista del Aeropuerto, la mejora de los accesos a la ciudad o la construcción de la Ronda Sur, por citar algunos.

La mejora de los accesos a la ciudad por carretera

Jerez sigue arrastrando unas importantes deficiencias en sus conexiones con las principales carreteras que comienzan o discurren por su extenso término municipal. Los accesos a la ciudad por La Cartuja (A-2005) o por Arcos (A-2004) siguen siendo paupérrimos para la quinta ciudad en población de Andalucía.

En este año, el Ministerio de Transportes sí acometerá una mejora del acceso a la autopista por la avenida de La Granja (A-4R). Ahora bien, esta actuación, que propiciará que la carretera pase a ser de competencia municipal, no contempla una duplicación de la calzada, sino que se mantendrá un carril por cada sentido en uno de los accesos que tiene la ciudad a la AP-4, la principal vía de conexión con la provincia de Sevilla. Eso sí, se hará un carril bici y un paseo peatonal y se harán dos rotondas para mejorar los accesos a los caminos aledaños.

Mientras, la carretera de La Cartuja, que soporta una intensidad media diaria (IMD) de entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios, sigue sin contar con un proyecto de mejora. La carretera, a día de hoy, apenas tiene arcenes y mantiene un carril por cada sentido, a lo que se añade un importante número de carriles de acceso a zonas residenciales, buena parte de ellos no planificados urbanísticamente. Teóricamente, Junta de Andalucía y Ayuntamiento tienen que acometer esta intervención —la primera en el tramo entre la conexión con la carretera de El Portal (A-2001) y la autopista y la segunda entre la zona urbana y Los Albarizones—, pero, a día de hoy, sigue sin haber proyecto en ambos casos.

Ocurre lo mismo para los algo más de dos kilómetros de la A-2005, la carretera que enlaza la avenida de Arcos con el inicio de la autovía Jerez-Arcos (A-382). La Junta de Andalucía, que es la competente para esta actuación, no tiene, ni siquiera un proyecto para mejorar esta vía de entrada o salida de Jerez.

La mejora de la conexión de la autopista con la Jerez-Los Barrios

El enlace de la AP-4 con la A-381 a la altura del Monasterio de La Cartuja es uno de los nudos de comunicación más importantes de la provincia. De hecho, es una de las infraestructuras viarias que más tráfico pesado soporta diariamente.

Sin embargo, continúa pendiente la mejora de la conexión entre ambas carreteras. Para mejorar la seguridad, años atrás se construyó una rotonda en las inmediaciones del Monasterio para canalizar el tráfico procedente de Sevilla en dirección al Campo de Gibraltar. No obstante, sigue pendiente una reestructuración definitiva de este enlace mediante una conexión más acorde para las características de unas vías de alta capacidad.

Hace algo más de un año, el Ministerio de Transportes anunció su pretensión de construir una conexión directa entre ambas carreteras mediante un paso elevado, que sustituiría a la actual rotonda, dentro de las actuaciones de mejora contempladas para la AP-4. Sin embargo, ni hay proyecto ni fecha de ejecución para esta infraestructura.

La olvidada Ronda Sur

Hace décadas, se empezó a hablar de la denominada Ronda Sur, una autovía que conectara la A-4 con la A-381 por la zona sur de la ciudad, en la linde con el término municipal de El Puerto. La Junta de Andalucía contrató su diseño en 2008 pero el estudio previo nunca llegó a terminarse. Problemas y modificaciones con el trazado, la existencia de condicionantes ambientales y la construcción de un parque eólico provocó continuos cambios y retrasos en la redacción del proyecto, por lo que en 2017 la Consejería de Fomento decidió aplazarlo sine die.

En 2021, se aprobó el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma 2021-2030), el documento que planifica la ejecución de infraestructuras. Al igual que en documentos precedentes, se incluyó la zona sur, aunque, eso sí, la mantuvo dentro del grupo de infraestructuras cuya ejecución estaría condicionada a que la administración autonómica cuente en los próximos años con “disponibilidades presupuestarias adicionales” o que opte por “sustituir a otras actuaciones” que ha priorizado en esta planificación.

Por lo tanto, sin un trazado claro y sin tenerla calificada como prioritaria, la Ronda Sur continuará varios años en el ‘debe’ de las infraestructuras.

Más apeaderos de tren

Antes de finales de esta década, Jerez deberá contar con un nuevo apeadero de tren, concretamente a la altura de las avenidas de La Pepa y José Manuel Caballero Bonald (Parque Atocha). El proyecto está actualmente en redacción por lo que, a su conclusión, el Ministerio de Transportes no debería demorarse en contratar las obras.

Ahora bien, históricamente se ha reclamado que la ciudad cuente con más apeaderos para incentivar el transporte público a otras localidades del entorno. En el Plan Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que está actualmente en redacción, plantea que el tren también pare en el Paseo de Sementales y en Guadalcacín.

La ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez

El Aeropuerto de Jerez cuenta con una pista de aterrizaje que tiene una longitud de 2.300 metros. Sin embargo, desde hace más de dos décadas cuenta con una reserva de suelo al norte de su cabecera para una hipotética ampliación en algo más de 900 metros, una intervención que no es baladí puesto que esta permitiría que en el aeródromo podrían operar aeronaves más grandes o que cubran mayores distancias.

Sin embargo, ni el Ministerio de Transportes ni Aena consideran necesaria esta ampliación a día de hoy. De hecho, sostienen que las instalaciones están adaptadas a la demanda existente y al previsible crecimiento futuro por lo que no se ve necesaria ni prioritaria esta inversión. En cambio, hay voces institucionales y empresariales que inciden en el argumento contrario para advertir de que, si las instalaciones aeroportuarias no crecen más, es porque no puede aspirar a más conexiones por estas limitaciones de la pista. Granada, por ejemplo, unas instalaciones comparables en volumen a las de Jerez, cuenta con una pista de aterrizaje de casi tres kilómetros de longitud, por ejemplo.