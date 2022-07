Las asociaciones de vecinos Centro Histórico y Chapín Norte lamentan la aprobación de la nueva ordenanza de veladores de Jerez

"La aprobación inicial en solitario de la nueva ordenanza de terrazas y veladores por parte del gobierno municipal no hace más que poner de manifiesto la falta de apoyo político. Es la consecuencia de haber trabajado la ordenanza unilateralmente, y solo con una de las partes involucradas: la hostelería", afirman desde las asociaciones de vecinos Centro Histórico y Chapín Norte.

En una nota de prensa, las dos asociaciones explican que "creemos que una ordenanza de esta magnitud debe trabajarse desde los comienzos con los colectivos más afectados y vulnerables, los vecinos, protegiendo y facilitando no solo la accesibilidad, sino el derecho al descanso. Una ordenanza no trabajada desde la Mesa de Movilidad y no consensuada con las aportaciones de colectivos afectados por la salvaje ocupación del espacio público, no es una ordenanza que equilibre la accesibilidad peatonal y la actividad comercial".

"Nuestras asociaciones vecinales llevan semanas trabajando con otros colectivos, como Federación de Solidaridad, Asociación de Hosteleros de Jerez y grupos municipales, para consensuar nuevas aportaciones a la ordenanza, acercando posturas y mejorando las relaciones entre la propia hostelería y la ciudadanía, hito en nuestra ciudad, ante la ausencia de consenso: una falta de consenso propiciada por un gobierno que se niega a sentar a vecinos y hosteleros ante una mejora común", prosigue el comunicado.

Las asociaciones entienden que "la retirada de la ordenanza para su aprobación inicial hubiera sido una oportunidad para trabajar conjuntamente hacia una normativa mejor desde un primer momento, facilitando las labores de control e inspección, salvaguardando la accesibilidad y dotando a la norma de mayor seguridad jurídica".

Ahora "comienza el periodo de alegaciones, donde trabajaremos conjuntamente con otros colectivos afectados una serie de requerimientos, indispensables, e innegociables, que creemos mejorarían, sin duda, la ordenanza propuesta. Ojalá sirva de precedente esta falta de apoyos en la aprobación inicial para que el propio gobierno de nuestra ciudad entienda la importancia y la necesidad de contar con asociaciones vecinales no federadas y muy afectadas, como Centro Histórico y Chapín Norte, así como otros colectivos igualmente vulnerables, en una cuestión de gran calado".

Las asociaciones entienden que "esta ordenanza debe 'salvaguardar el espacio público para su uso y disfrute' y el 'derecho al descanso de los vecinos', y no al contrario, es decir, que 'se merme la accesibilidad' y 'se genere un agravio a los hosteleros que sí cumplen con la normativa'. Las ordenanzas no deben ser instrumentos que beneficien a los colectivos más fuertes, deben trabajarse para proteger a los colectivos más vulnerables".