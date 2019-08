Ciudadanos descarta unirse a la coalición Jerez Suma que promueve el PP

Ciudadanos rechaza cualquier tipo de coalición electoral con el Partido Popular y avanzó que “no renunciará a sus siglas” en próximas convocatorias electorales. Rechaza así un hipotético acuerdo electoral con los populares bajo la marca Jerez Suma, que fue registrada el pasado día 10 por el líder de la formación en Jerez, Antonio Saldaña.

En declaraciones a este periódico, el portavoz municipal del partido naranja, Manuel Méndez, se mostró tajante respecto a esta posibilidad: “En nuestro ADN no está diluir nuestro proyecto reformista y regenerador, ni en Jerez ni en cualquier otra ciudad del territorio español”. Y advirtió de una circunstancia: “No olvidemos que no siempre las coaliciones suman una mayoría”.

La respuesta dada por el edil de Ciudadanos va en la misma línea que la ofrecida a nivel nacional cuando el PP hizo el planteamiento de hacer una gran coalición de carácter conservador bajo la denominación España Suma.

“Ciudadanos es un proyecto que siempre sube en las urnas y Jerez es un ejemplo de ello. En los últimos comicios, ya sean autonómicos, nacionales o locales, Ciudadanos siempre ha mejorado sus resultados”, argumentó. Acto seguido, lanzó un dardo crítico al PP: “Comprendemos que el PP, que no para de bajar, o que el PSOE, que ha cosechado tres de los cuatro peores resultados de su historia con Pedro Sánchez, se encuentren incómodos con el multipartidismo pero creemos que hay que ofrecer a los españoles alternativas y proyectos de país".

Por ello, abogó por un electorado que tenga “opciones diferentes”. “Ciudadanos es una opción con unas características propias y no sería positivo para nuestra democracia que nuestro proyecto se diluyera en cualquier otro tipo de operación”, añadió.

Asimismo, Méndez justificó que no se extienda al resto del país y, por ende, a Jerez la propuesta política Navarra Suma, la coalición de PP y Ciudadanos junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) tanto para las elecciones generales del pasado abril como para las autonómicas y locales de mayo. Al respecto, dijo: “La coalición Navarra Suma se conformó porque había unas características especiales que no eran extrapolables a otros lugares. Y las urnas confirmaron que fue un éxito: ganamos las elecciones y habríamos devuelto el constitucionalismo a Navarra de no haber sido por el pacto de Sánchez con Otegi”.

Por ello Méndez aseguró que Ciudadados “tiene que presentarse tanto en Jerez como en toda España con sus propias siglas y con su propia propuesta”. "Si no, estaríamos desvirtuando, diluyendo, haciendo que no se vieran las diferencias con otros partidos, unos partidos que no se han regenerado o que están en contra de la despolitización de la Justicia, de la televisión pública, de eliminar los aforamientos, la limitación de mandatos o de la gestación subrogada”, concluyó.