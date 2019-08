El PP registra Jerez Suma, la marca de un hipotética coalición con Ciudadanos

El Partido Popular ha registrado Jerez Suma, el nombre que podría tener una hipotética coalición con Ciudadanos en Jerez. La formación ha procedido a la inscripción oficial de este nombre al igual que ha hecho en las últimas semanas a nivel nacional y autonómico con denominaciones de similares características.

La idea parte de la proposición lanzada desde las filas populares en este mes de extrapolar a toda España la coalición Navarra Suma en la que está Unión del Pueblo Navarro (UPN), Ciudadanos y PP y que se presentó tanto a las elecciones generales del pasado abril como a las autonómicas y municipales del 26 de mayo en la comunidad foral. Así, a principios de este mes, dirigentes populares procedieron a inscribir las marcas España Suma y Andalucía Suma, entre otras.

El portavoz del PP en Jerez, Antonio Saldaña, explicó que registró esta denominación siguiendo la línea marcada por su partido a nivel nacional y autonómico. “Hemos querido proteger la marca al igual que se ha hecho en el resto del país y evitar que cualquier otro pueda aprovecharse”, señaló.

La inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas se realizó el pasado día 10 por parte del líder de los populares —de hecho, la denominación está a su nombre —. El registro, que se hizo de manera telemática, se encuentra actualmente en tramitación a la espera de ser ratificado, un trámite que tuvo un coste de 125,36 euros, tal y como se refleja en la documentación publicada por este organismo público.

Ahora bien, este movimiento realizado por el PP a nivel local va en consonancia con lo realizado a nivel nacional ante la posibilidad de que haya otra vez elecciones generales si Pedro Sánchez no logra ser investido presidente del Gobierno a finales de septiembre o ante la posibilidad de que haya adelanto electoral en alguna comunidad autónoma como Cataluña. Eso sí, Ciudadanos, por el momento, ha declinado la posibilidad de participar en cualquier tipo de candidatura conjunta con los populares.

De este modo, a día de hoy Jerez Suma solo tendría recorrido si hubiera un acuerdo a nivel nacional y autonómico entre ambas formaciones. Además, la marca no serviría hasta, por lo menos, 2023, fecha de las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, desde el PP no se esconde que no deja de ser es un gesto preventivo que, eso sí, va encaminado a liderar una hipotética coalición de corte conservador.

No obstante, y siguiendo el discurso que mantuvo durante la pasada campaña electoral, Antonio Saldaña apeló a la unificación del voto del centro derecha en Jerez. “Tenemos que unirnos todos para que Jerez avance y hacer frente a un gobierno del PSOE que no está a la altura de esta ciudad”, sentenció.

Este periódico ha podido comprobar que, en la provincia, no solo se ha registrado el nombre de Jerez Suma. También se ha inscrito en la Oficina de Patentes la marca Algeciras Suma por parte del alcalde de la ciudad campogibraltareña, José Ignacio Landaluce. Este procedió a realizar este trámite la pasada semana.