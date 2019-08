La alcaldesa, Mamen Sánchez, aseguró que no le "sorprende" que el PP haya registrado la marca Jerez Suma con la que plantea una coalición con Ciudadanos para futuras citas electorales. La regidora dijo al respecto: "Es otra forma más de representar al 'trifachito' que gobierna en Andalucía o que ahora ha empezado a gobernar en Madrid".

Así aseguró que la propuesta realizada por el PP en todo el país es un "lavado de imagen de tres partidos que intentan sumar para estar en los sitios". "No me imagino al PSOE cambiando sus históricas siglas para hacer sumas con otros; a mí me daría pena", añadió.

En este sentido presumió de partido asegurando que la formación socialista "tiene una larga historia" por lo que aseguró que "no renunciará a sus siglas".

El PP registró el pasado día 10 la marca Jerez Suma, al igual que ha realizado con otras denominaciones similares a nivel nacional (España Suma, Andalucía Suma,...) con el objetivo de plantear una coalición de partidos de centro derecha. Ciudadanos ya ha anunciado tanto a nivel nacional como local que no acepta el ofrecimiento.