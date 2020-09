Covid-19 en La Barca: entre la realidad y el miedo

Un audio de Whatsapp ‘despertó’ el miedo en La Barca. Hace semanas un mensaje sobre casos de Covid-19 en la ELA se compartió tantas veces que la lupa de los contagios se acercó a la entidad. La falta de datos oficiales, publicaciones en las redes sociales alertando de una situación anómala y la decisión de su Ayuntamiento de cerrar instalaciones públicas por el aumento de positivos, han provocado que en La Barca algunos vivan con temor. Hay que insistir: no hay datos oficiales de casos. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha confirmado esta semana un “incremento importante” de contagios de Covid-19 y ha pedido “máxima precaución”.

Estas declaraciones de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, se dieron días atrás de que el Ayuntamiento barqueño solicitara a sus vecinos salir de casa “para lo estrictamente necesario”. Se ha pedido el aplazamiento del inicio del curso en la ELA y se han aumentado los trabajos de desinfección en las calles. “Ahora mismo estamos pidiendo que se salga lo menos posible, pero los comercios siguen abiertos. No tenemos cifras oficiales de casos, pero esta semana desde el hospital se han comprometido a facilitarnos algo”, declara el alcalde de la entidad local, Alejandro López.

“Lo que nosotros sabemos es que hasta el pasado miércoles unas 60 personas habían dado positivo en el centro de salud de La Barca. Esto no quiere decir que todos esos positivos sean de aquí, puesto que este centro cubre mucha más zona”, explica el alcalde. “A ver, son cifras preocupantes porque de esas 60 personas pues más de la mitad suponemos que serán de La Barca. Ahora mismo estamos intentando reducir el riesgo de contagio con la menor actividad en la calle”, añade López.

El alcalde no puede explicar cómo comenzó esta ‘crisis’ en la ELA: “Se escucha que varias familias sin relación entre ellas dieron positivo, y a partir de ahí, pues fue en aumento. Y sí, tenemos dos vecinos (mayores de 60 años) ingresados en el hospital”.

“Son momentos muy difíciles porque esto está afectando a muchas familias y aquí nos conocemos todos. Te duele por las personas y por la economía local, que también está sufriendo. Ahora hemos reactivado un grupo de voluntarios para que aquellas personas que no puedan salir de sus casas reciban en sus domicilios sus compras”, subraya el alcalde.

La federación Sol Rural, una de las entidades más sólidas de la zona rural y referente a nivel andaluz con sede en La Barca, tiene ahora como uno de sus retos “ayudar a superar el miedo” que muchas personas tienen a raíz de la pandemia. Su presidenta, Paqui Gago, considera que en la ELA se está “fomentado por el miedo y eso me parece bastante peligroso”. “No tengo nada en contra del Ayuntamiento, que creo que actúa con la mejor de las intenciones, pero veo que hay un miedo exagerado”, declara Gago.

“Me muevo en las asociaciones de mujeres y estoy viendo a muchas personas que no salen de casa, que han cogido unos miedos... Conozco a gente que ahora tiene depresión tras el confinamiento. Desde la federación queremos ayudar a superarlo”, declara la presidenta.

“Aquí ha venido todo de celebraciones privadas o de haber estado en zonas de mayor riesgo, porque la mayoría de los vecinos vamos con mascarillas y respetamos la distancia de seguridad. Creo que se fomenta el miedo y esto no interesa a nadie. Encerrar a la gente no tiene ningún sentido porque no hay ahora lo que debería haber para cerrar el pueblo. Hay que dar recursos a la gente y no imponer el miedo, porque el miedo es una enfermedad peor que el propio Covid. Es una pena ver el pueblo tan asustado, hay que afrontar esto con inteligencia”, subraya Gago.