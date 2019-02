Cuenta atrás para cerrar la guerra del agua entre Jerez y Torrecera

El 22 de febrero de 2018 el pleno municipal de Jerez aprobó, con una enmienda presentada por IU, “la toma de razón del acuerdo de la Junta Vecinal de la ELA Torrecera de 2 de septiembre de 2016 en relación con la voluntad democrática de la ELA para la prestación directa del servicio de agua en baja y alcantarillado”.

El teniente de alcaldesa José Antonio Díaz aseguró entonces que “el gobierno anterior nos hipotecó en una dictadura de 25 años, vendiendo el agua por 80 millones. Este gobierno siempre ha dejado clara nuestra apuesta por el agua pública, y hemos declarado también que la legalidad es condición sine qua non a este proceso. Cuando hemos recibido toda la documentación, hemos dado impulso a este proceso”. “Hoy comienza la cuenta atrás para que Torrecera gestione su propia competencia legalmente, y vamos a seguir impulsando para que puedan gestionar el agua lo antes posible”, dijo.

La realidad, sin embargo, un año después es que Torrecera aún no tiene transferida la gestión del agua. Esta situación ha provocado conflictos como el conocido el pasado fin de semana cuando dos vecinos han denunciado que les han cortado el agua por mantener el suministro con Aquajerez. A uno de los afectados, además, el alcalde le ha denunciado por “un allanamiento de morada y amenazas mientras almorzaba en su casa con su familia”.

Para el alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, “esto viene dando tumbos desde hace mucho tiempo porque hay una gran alianza de Aqualia con el Ayuntamiento de Jerez, que mira para otro lado y el PSOE de Torrecera. Ha habido una gran coalición para deslegitimar a la ELA y entorpecer el proceso engañando y confundiendo muchísimo a los vecinos”. “Primero instándonos a que no nos pagaran, algo que nos ocasiona bastante perjuicio”, asegura el alcalde pedáneo, añadiendo que “Aqualia ha seguido cobrando sin prestar el servicio y esto lo conoce el Ayuntamiento de Jerez”. En este sentido, Bertolet acusa al Consistorio jerezano de haber estado “durante dos años mareando a la ELA pidiendo documentos cuando no tenía que hacerlo, como dejó claro el Contencioso en su sentencia. Nuestros actos nos legitiman mientras no sean anulados”.

El alcalde recuerda que en febrero del año pasado se puso “punto y final” al proceso para la gestión directa del agua “con la aprobación en el pleno de Jerez, en el que se instaba a Aqualia a que facilitara todo a Torrecera”. “A partir de ahí no sabemos qué gestiones habrá hecho el Ayuntamiento de Jerez pero en nuestra intención de poner orden hemos observado que algunos vecinos, instados por el PSOE de Torrecera, pusieron candados en los contadores impidiéndonos tomar lectura y por ellos enviamos comunicaciones de que eso estaba prohibido”. “Nunca ha faltado información ni reuniones pero el PSOE y Aqualia han mantenido esta revuelta cuando han seguido colocando contadores aquí cuando no les corresponde”, lamenta.

“No entendemos que un año después del pleno estemos en estas. Si la intencionalidad hubiese sido clara no habríamos tener confundida a la gente”, asegura. De hecho, critica la poca colaboración que ha recibido por parte del Ayuntamiento de Jerez. Como ejemplo, recuerda que el pasado mes de noviembre, la Policía Local participó en unas inspecciones en los domicilios en los no se permitía la lectura de los contadores. A fecha de hoy, asegura que aún no se le han facilitado las “6 o 7 actas” que se levantaron, a pesar de que ha enviado numerosos requerimientos al gobierno local de Jerez.

La respuesta de Aqualia y el Ayuntamiento de Jerez

Tras las críticas de Bertolet, fuentes de Aquajerez han recordado a este periódico que “nosotros somos concesionaria del Ayuntamiento de Jerez y hasta que el Ayuntamiento de Jerez no nos dé las indicaciones precisas de cómo hacer esa cesión de la gestión, nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta”. Será, según explican, en la junta de gobierno local donde deben aprobarse esas instrucciones sobre cómo queda el acuerdo de pleno que se aprobó para que Torrecera se desvicule del servicio municipal de agua. “Cuando se apruebe en junta de gobierno local, lo llevaremos a afecto”, recalcan desde la empresa concesionaria.

Aun así, explican que desde el pasado mes de septiembre han dejado ya de facturar a Torrecera para no perjudicar a los clientes de esta entidad local autónoma. “No entramos allí para trabajar pero sí seguimos llevando el control sanitario del agua que se abastece”, detallan.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, ha asegurado en declaraciones a Diario de Jerez que el Ayuntamiento “está ultimando la aprobación en junta de gobierno de las condiciones de facturación y esta semana estamos convencidos de que se va a llevar a junta de gobierno”. A partir de entonces, según el edil, “hay que regular las relaciones que deben coexistir en la prestación del servicio, ya que ellos tienen la competencia del agua en baja y nosotros en alta y la depuración y, por tanto, estamos estableciendo esas condiciones mínimas”.

Díaz ha detallado que posteriormente “la liquidación del servicio es una cuestión que tendrán que mantener y acordar la ELA con Aquajerez. Por lo tanto, se está ultimando la aprobación en junta de gobierno de la facturación”.

“Queremos dar carpetazo a las relaciones que puedan existir actualmente entre el Ayuntamiento de Jerez con Aquajerez y la ELA de Torrecera. En esta semana se resolverá es un asunto complejo y, por lo tanto, novedoso y que necesitaba de una regulación muy específica”. Para Díaz, el acuerdo debe dar “respuesta política por un lado, por el acuerdo que se adoptó en pleno, y segundo, una respuesta técnica para mayor garantía de las partes afectadas”.