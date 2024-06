Denuncian la “irresponsabilidad” de Pelayo por no delimitar aún la Zona de Bajas Emisiones en Jerez

Adelante Andalucía Jerez ha reprochado a la alcaldesa de Jerez, María José García- Pelayo, y a su equipo de gobierno, que la ciudad no tenga delimitada aún la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que para Carlos Fernández, portavoz de la organización andalucista, supone “una irresponsabilidad” de la regidora para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021 y que afecta, fundamentalmente, a los municipios de más de 50.000 habitantes. “Y eso, a pesar de haber recibido 2,6 millones de euros de la Unión Europea. Está claro que no tienen proyecto de ciudad, o el que tienen solo está enfocado a agradar al sector turístico y a no cuidar de la salud de los vecinos y vecinas de Jerez”.

Fernández ha lamentado que, “en la misma línea que la anterior alcaldesa, Mamen Sánchez, García-Pelayo nos tiene sin saber a estas alturas del año cuál va a ser a la zona delimitada de bajas emisiones, teniendo en cuenta que el plazo expira este mes y que ya se han obtenido dos prórrogas”. Para el portavoz local de Adelante, “esto sólo demuestra que este gobierno del PP no está por un cambio de movilidad que sea sostenible y que redunde en el beneficio de la salud y aminore las emisiones de CO2”.

Para Adelante esta “inacción” es una “muestra más de que el PP no quiere llevar a cabo medidas que puedan suponer un rechazo social por parte de algunos sectores comerciales y conductores”, sobre todo, “cuando tenemos que escuchar a Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa, decir que es imposible poner en marcha esa Zona de Bajas Emisiones puesto que se están desarrollando obras de calado en el centro histórico, como Barranco, Doctor Lillo o en la plaza del Mercado y que las mismas no terminarán hasta 2025”. Al contrario, “si tuvieran definida la zona a delimitar, ya se hubiesen adoptado medidas para ocasionar la menor afección posible a residentes, comerciantes y personas que necesiten desplazarse en general”.

“Tampoco es de recibo que este equipo de gobierno se escude en el anterior socialista o que el concejal Jaime Espinar asegure que la calidad del aire en Jerez es buena o razonablemente buena y que no está previsto que sea necesario implantar medidas muy restrictivas que ocasiones molestias a los vecinos y a la circulación”. Para Fernández, “estas declaraciones hablan muy negativamente de quien tiene que apostar por cambiar el modelo de movilidad de Jerez y de quien no se ha pronunciado aún sobre la continuidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Jerez, desarrollado con la participación de instituciones y entidades y aprobado por el Pleno municipal, y que, entre sus cuatro estrategias, contempla la creación de zonas de bajas emisiones”.

Por todo ello, “desde Adelante Andalucía volvemos a ofrecer al gobierno de García- Pelayo que ponga en marcha nuestro proyecto de cambio en el servicio de autobuses, el Metrobús, aprobado en Pleno, y que facilita el uso del transporte público y así se acceda a las estaciones de ferrocarril y autobús de una forma eficiente y poniendo en valor el uso de calles pacificadas para el uso de bicicletas y patinetes”.

En definitiva, “esperamos que el concejal de Movilidad, Jaime Espinar, reconozca la necesidad de recuperar el espacio público para hacer de la ciudad un lugar diseñado para las personas y no para los coches y que, a partir de ahí, pongan en marcha las medidas que se necesitan para una movilidad activa por medios seguros y no contaminantes como son los desplazamientos a pie o en bicicleta, además de promocionar y adecuar el transporte público a las necesidades de la ciudadanía, exigiendo un menor espacio para el coche privado”, ha concluido.