La empresa del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez abandona las obras

El Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez sufre un importante revés. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, ha anunciado este lunes que la empresa que se encontraba realizando los trabajos ha abandonado la obra en la recta final, dejando el Museo a un 20% de su finalización.

"La empresa adjudicataria no ha sido capaz de resolver con solvencia la ejecución de las obras y ha anunciado que no puede hacerse cargo más. En estos momentos se está tramitando el procedimiento de resolución del contrato y ya estamos trabajando en la reparación de los expedientes administrativos para la adjudicación a la mayor brevedad a la nueva empresa", ha declarado Bernal en el Ayuntamiento de Jerez.

"Ha sido un inconveniente que no tiene nada que ver con nosotros, sino que la propia empresa ha determinado que no tiene capacidad. No solamente ha cancelado esta obra, sino también otras a lo largo de del territorio nacional. Nos vemos afectados por esta situación sobrevenida", ha añadido el consejero.

Ante este nuevo escenario, Bernal ha avanzado que la Junta aprovechará la nueva adjudicación para "ampliar el proyecto". "Teníamos interés en que el Museo fuera un poco más grande y esto nos permitirá ampliar algunas zonas. Hay una parcela que está contigua y la vamos a incorporar con una inversión añadida de aproximadamente 500.000 euros", ha explicado Bernal.

"Como digo no es responsabilidad de la Junta Andalucía y lo estamos resolviendo con la mayor brevedad. Aprovechamos esta situación para crecer y hacer todavía más grande el Museo del Flamenco", ha reiterado el consejero, quien no ha avanzado aún ningún nuevo plazo.