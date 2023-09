El gobierno local se reunirá con Hacienda en próximos días para refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Jerez

El gobierno municipal tiene previsto reunirse "en próximos días" con el Ministerio de Hacienda para concretar un proceso de refinanciación del grueso de la deuda financiera que tiene el Ayuntamiento de Jerez. De estos encuentros, tienen que concretarse una fórmula que permita al Consistorio poder devolver el grueso de los préstamos que tiene concertados con el Estado.

En abril, la administración central aprobó un mecanismo para facilitar a determinadas entidades locales, entre las que se encontraba Jerez, y, así, garantizar su "sostenibilidad financiera". Como medida coyuntural, y con el fin de dar un margen, se acordó un aplazamiento del pago de estas amortizaciones hasta el próximo 31 de diciembre —inicialmente estaba fijado para el 30 de junio—. Además, se estableció un calendario para que el Ministerio y cada ayuntamiento se reunieran en lo siguientes meses para concretar las condiciones antes del mes de noviembre.

Al cierre del segundo trimestre de este año, el Ayuntamiento de Jerez tenía una deuda financiera que superaba los 966 millones de euros, algo más de 41 millones respecto al cierre de 2022. De estos, unos 918 millones aproximadamente pertenecen al propio Consistorio y el resto a la empresa municipal de vivienda (Emuvijesa), aunque una pequeña cuantía pertenece a la Fundación Caballero Bonald.

El grueso del pasivo financiero que tiene el Ayuntamiento es con préstamos vinculado al fondo de ordenación ya que a día de hoy es la única vía que se le permite. Así, según datos correspondientes al cierre del pasado año, el importe rondaba los 830 millones de euros. El resto es de otras operaciones crediticias suscritas tiempo atrás que aún no han terminado de liquidarse.

Ahora bien, en este año se produce un incremento notable de los gastos financieros ya que deben empezar a abonarse las amortizaciones de los préstamos de mayor cuantía —el importe pasa de los 13,1 a los 38,2 millones y en 2024 se incrementará hasta los 55,7 millones—, por lo que el recorte en el presupuesto municipal, que asciende a unos 224 millones, es más que evidente.

Estos datos aparecen reflejados en los informes de endeudamiento que el Consistorio remite al Ministerio de Hacienda cada trimestre. El importe del pasivo mantiene su tendencia de crecimiento ya que el Ayuntamiento ha continuado acogiéndose año a año al fondo de ordenación, las líneas de crédito habilitadas para ayudar a las entidades locales con problemas financieros.

Precisamente, en esta semana el Ayuntamiento tiene que comunicar también al Ministerio de Hacienda la necesidad de financiación que tendrá para una nueva remesa del fondo de ordenación, cuyo crédito deberá formalizarse a lo largo del año próximo. Este importe servirá para atender otros préstamos, retenciones de ingresos estatales y sentencias judiciales. No obstante, en años precedentes se ha permitido, con posterioridad, suscribir otra operación con cargo a la misma bolsa de crédito para pagar facturas a proveedores.

Aún no ha trascendido el importe que pedirá en esta ocasión, pero, según se recoge en el plan de ajuste municipal vigente (el documento que establece las medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos del Consistorio), se estima que para el año próximo se pueda necesitar unos 10,6 millones de euros. No obstante, el importe aún no ha sido concretado.