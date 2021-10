“Afortunadamente, la FP ya no es la hermana pobre de la educación”

–Deja usted la docencia tras una larga carrera...

–Sí, oficialmente acabé ayer, porque cumplo años el 11 de octubre. Han sido 43 años de dedicación porque empecé en Bornos, pero luego llegué al Andrés Benítez, donde he estado 35 años. –

Más de 3 décadas, y además muchos como director...

–Sí, llegué en el curso 1986/87 y como director he estado 14 años, aunque en dos etapas, la última desde 2011, coincidiendo con el 25 aniversario del centro. –O sea que usted fue de la primera tanda de docentes que llegó a este instituto...–Sí, era un instituto nuevo, entonces era el número tres pero de la rama de Formación Profesional, porque antes se creaban por número y luego se le ponía el nombre. Delante nuestra estaba el de La Granja, que era el uno, y el Romero Vargas, que era el dos.

–¿Fueron difíciles los inicios?

–Como todo, date cuenta que eran muchísimos alumnos porque se creó con una capacidad de 1.200 estudiantes y al poco tiempo teníamos 2.000, y siempre de Formación Profesional. Ha sido un instituto muy completo y aunque ahora somos iguales, siempre tuvimos esa vitola de centro de FP.

"Esta profesión es de las más bonitas del mundo, pero siempre que el alumno tenga una motivación”

–¿Ha cambiado mucho la educación desde entonces?

–Ha cambiado mucho, y sobre todo nosotros. Nacimos como instituto de FP, con primer grado, segundo grado...Luego se cambió por los ciclos, medio y superior, pero sobre todo a finales de los noventa con la introducción en nuestro centro de lo que es la Secundaria.

–Supongo que la LOGSE, como ocurre cada vez que hay un cambio de ley, fue complicado...

–Efectivamente, la LOGSE trajo muchos cambios, sobre todo el hecho de que los alumnos, con la Secundaria, llegasen a los centros con menos edad que cuando acababan Octavo de EGB. Aquello fue un cambio importante y se notó mucho. También fue llamativo el cambio en la obligatoriedad para estudiar, que se fijó en los 16 años.

–¿Y qué opina ahora de la FP?

–Bueno, afortunadamente ya no somos la hermanita pobre de la Educación. Ahora los políticos se están creyendo la importancia de la Formación Profesional y eso es positivo. Date cuenta que en cualquier país europeo hay mucha más FP que universidades. Aquí todavía hay muchas familias que siguen con la titulitis, aunque poco a poco vamos a menos. Incluso ya se está dando que hay alumnos que terminan una carrera, no encuentran trabajo y se matriculan en ciclos de FP porque es una enseñanza mucho más práctica a la hora de poder trabajar con una profesión y ser algo en esta vida.

–¿Y el alumnado de ahora ha cambiado mucho?

–La verdad es que sí, sobre todo porque ahora cada vez cuesta más mantener una disciplina de trabajo y promover los valores, por eso en muchos centros educativos se trabaja muchísimo el tema de los valores, es decir, la responsabilidad o la constancia, son cosas que se van perdiendo y no se puede permitir.

–Y la figura del docente, ¿en qué posición está ahora mismo?

–También ha cambiado. Yo soy profesor de FP y la FP es muy distinta porque el alumno que hace Formación Profesional lleva un interés distinto. Para estudiar es fundamental la motivación, y claro, nuestra profesión es una de las más bonitas del mundo siempre y cuando tengas a alguien delante que quiere aprender. Entonces resulta fácil y bonito enseñar, pero cuando ocurre lo contrario, es decir, que la otra persona no quiere aprender, en ese caso es la profesión más difícil. En las enseñanzas de FP hay una motivación y eso a veces no ocurre en Secundaria, donde alargar la edad de escolarización hasta los 16 años, complica las cosas porque hay muchos chavales y chavalas que no quieren estudiar. Estos alumnos antiguamente no estaban en el sistema, pero ahora sí y es difícil encontrarles la motivación, y eso que el abanico de posibilidades es amplio. Creo que nuestro sistema educativo ofrece infinidad de opciones incluso para los que no quieren estudiar. Pero claro, cuando no quieren, a ver cómo mantienes el interés de un chico en clase cuando tienes 30 más.

–¿Es más difícil ser ahora docente que antes?

–Yo creo que sí, sobre todo ahora desde que llegó la pandemia. El profesorado ha tenido que trabajar doblemente, por un lado con los que venían a clase y por otro con los que estaban en casa, ya que no podían venir todos a clase. Además, en el aspecto directivo, tuvimos que poner en marcha los protocolos covid que fue tremendo, con decirte que septiembre del año pasado fue una locura.

–Ahora que ha hablado de la pandemia, ¿llegó a pasar miedo en la vuelta a clase del año pasado?

–Sí, he pasado miedo, igual que muchos compañeros, pero más que nada por el desconocimiento, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Éramos los únicos que estábamos expuestos, y por mucho que se trabajara, había mucho riesgo. Afortunadamente, no hubo ningún brote importante, pero se pasó miedo.

–En 43 años dedicado a la docencia ha pasado por varias leyes educativas, ¿qué opina?

–Sinceramente, creo que se necesita una ley poderosa y que perdure en el tiempo, no podemos estar continuamente cambiando la ley de educación. Yo he vivido la del 70, porque cuando entré en el 78 estaba en vigor, luego viví la del 85, después la LOGSE... En mi opinión, demasiados cambios. Ahora viene otra nueva y estamos preocupados porque no se puede cambiar constantemente las reglas del juego, si te las cambian, nosotros como docentes quedamos en medio de todo. Necesitamos una ley sólida, que todas las partes se pongan de acuerdo y se mantenga.

"Todavía hay muchas familias que piensan en la titulitis, aunque cada vez menos"

–Si pudiera de cambiar algo en Educación, ¿qué haría?

–Es complicado, porque ahora mismo lo que son los tipos de enseñanza están bien diseñados porque vamos marcando el paso de Europa. Sí que cambiaría los contenidos de algunas materias, sobre todo en Secundaria, porque en FP tenemos claro desde hace tiempo qué resultados de aprendizaje se quieren conseguir. Eso no ocurre en Secundaria, porque un año te quitan de Educación Física, otro curso de otra asignatura y al final esos cambios, que son pequeños, afectan al funcionamiento diario de los centros y el alumnado.

–¿De qué está más orgulloso en todo este tiempo que ha estado al frente del Andrés Benítez?

–Sobre todo de mis compañeros, porque el trabajo en la dirección es complejo en un centro. Aquí hay que hacer un proyecto, las normas de juego te las marcan la normativa, y el director se tiene que preocupar de crear un buen ambiente de trabajo y que se cumplan esas directrices. Este instituto tiene 1.300 alumnos, un claustro que consta de 110 profesores más el PAS que son 15 o 20, y haber conseguido crear un ambiente de trabajo tan bueno es algo de lo que estoy orgulloso.

–(...)

–También estoy orgulloso del modelo de gestión que se creó hace años, un modelo organizativo muy completo que nos ha funcionado muy bien.

–¿Qué no ha podido hacer?

–Me hubiera gustado terminar algunas obras de lo que es la infraestructura del edificio. En especial me hubiera gustado contar de una vez con un ascensor, porque es algo con lo que llevamos luchando 15 o 20 años, y eso que en las reuniones con muchos delegados me comentaron que lo pondrían.

–Y en todo este tiempo, ¿ha vivido situaciones difíciles?

–Sí, la muerte del compañero Nacho Villamor. Nacho había formado parte de mi anterior equipo directivo, concretamente como jefe de estudios, y era un profesor que conectaba muy bien con el alumnado, además de ser una persona extraordinaria. Su fallecimiento, que fue en un mes de julio, fue muy duro, era un gran amigo y una persona muy joven. Creo que el certamen que pusimos en marcha en su homenaje es otra de las cosas de las que estoy orgulloso.