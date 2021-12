Emilio Morenatti y Sergio Martínez, en la lista de Forbes

Emilio Morenatti, fotoperiodista, y Sergio Martínez, enólogo de Lustau, figuran en la lista de los 50 españoles con más talento y premiados en el último lustro, ránking elaborado por Forbes que encabeza Alejandro Sanz y que reúne a algunos de los españoles que han cosechado más premios, medallas y galardones fuera del país en los últimos cinco años.

Para el fotoperiodista Emilio Morenatti es un nuevo reconocimiento a los que ha cosechado este año. Forbes dice del reportero gráfico que "retrató ancianos en hospitales y residencias durante la pandemia, instantes en tiempos de covid. El reportaje conmovió al jurado que le otorgó el Pulitzer en 2021; 11 años atrás, fue finalista también de este prestigioso concurso. Morenatti además presume de un FotoPres y un World Press Photo".

De igual forma, los reconocimientos no son ajenos a Sergio Martínez, enólogo y cellar master de Lustau: "Desde que está al frente, la Bodega Lustau conserva la línea enológica, que tantos éxitos y reconocimientos le han supuesto a él y a la empresa. Martínez ha ganado en cinco años, desde 2016, el premio al Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo de la International Wine Challenge", destaca Forbes.

En la presentación de la lista 'Top 50 Awarded Spaniards', Forbes destaca que "hay virtuosos que sobrepasan fronteras. Sus habilidades y capacidades personales son reconocidas en otros horizontes por su impacto empresarial, cultural o científico a nivel global. Un triunfo de la disciplina férrea que han llevado a cabo en sus campos de acción. Enlistamos un minúsculo, no por ello nimio, número de personalidades de diferentes esferas, que han cosechado premios, medallas y galardones fuera del país en estos cinco años. Emprendedoras e innovadores sagaces, modelos con temple, catedráticos en matemáticas o en la cocina, artistas multidisciplinares, científicos todoterreno y deportistas imparables, que nos demuestran que no hay tiempo para flaquear y que sin empeño no hay victoria".

Se da la circunstancia de que ni Emilio Morenatti ni Sergio Martínez son nacidos en Jerez aunque su vinculación con la ciudad es más que evidente. Morenatti nació en Zaragoza pero a los pocos días de venir al mundo llegó a Jerez, donde se crió. Sergio Martínez es de San Fernando pero lleva años trabajando en Lustau, donde entró de becario.

El cantante Alejandro Sanz encabeza esta lista de los 50 españoles más premiados fuera de España en los últimos años según Forbes: "En la 62ª gala de los Grammy Award obtuvo su sexto gramófono por Mejor Álbum Pop Latino. Alcanzando así 24 distinciones en estos premios. Fuera de sus logros musicales, en 2017 recibió el reconocimiento Latin Recording Academy Person of the Year por su labor filantrópica".

En esta lista del talento español reconocido en el extranjero completan el top 5 el arquitecto Alberto Campo, las futbolistas Alexia Putellas y Jennifer Hermoso -que comparten tercera posición-, la misionera Alicia Vacas y la CEO de RatedPower, Andrea Barber. Andrés Velencoso, Antonio Banderas, Antonio Muñoz Molina, José Andrés, Fernando Alonso, Rosalía o Marc Márquez son otros que integran la lista.