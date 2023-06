"Mi padre siempre me insistía en que viniera a la Peña Los Cernícalos a aprender una pataíta"

La primogénita de Enrique Morente se ha labrado a base de constancia su sitio dentro del panorama musical actual. Identificada con Jerez, una ciudad a la que "adoro", Estrella Morente retorna este próximo mes de agosto al Tío Pepe Festival, en el que ya puso su toque de distinción en la segunda edición, allá por 2015. Ahora regresará, el próximo 6 de agosto, con un espectáculo "muy flamenco" en el que intentará "estar a la altura de un festival y una ciudad tan grande".

-¿Hace tiempo que no le veíamos por Jerez?

-La verdad es que sí. A cantar al público llevo tiempo sin ir, aunque sí he pasado varias veces en cosas privadas, porque yo de vez en cuando tengo que ir a Jerez. Cada cierto tiempo me gusta irme a Jerez, ver a mis amigos, me paso a ver al maestro Isidro (Sanlúcar) que está al lado...Para mí toda esa zona es muy importante y me gusta mucho. Granada que es donde he nacido es mi casa, pero en sitios como Jerez siempre me apetece estar.

-Usted fue de las primeras artistas en actuar en este Tío Pepe Festival. ¿Qué le ha parecido su evolución?

-Bueno, es un festival que ha crecido con mucha celeridad, y realmente parece que lleva toda la vida, no sé si será por el nombre que lleva o no sé. Está claro que empezar las cosas desde cero no es fácil, pero aquí se ha hecho una labor importante, de ahí ese crecimiento. Las cosas funcionan cuando se pone un interés y se cuidan, y en este caso, la gente que lo organiza siempre me ha tratado muy bien, con mucha sensibilidad. Son gente joven, con ideas nuevas y yo personalmente me siento muy honrada de formar parte.

-Actuará el día 6 de agosto. ¿Qué espectáculo ha previsto?

-Este verano tengo dos o tres potajes, que los voy alternando en función del lugar donde actúo. Por ejemplo, en el Flamenco On Fire de Pamplona vamos con un espectáculo que se llama 'Desde la cuna', con un concepto distinto, a otros sitios voy con la 'Misa flamenca'. Pero a Jerez voy con el repertorio más flamenco posible, y voy con la herramienta con la que mejor me expreso, mi cante. Cuando viene a Jerez debe ser consciente de la solera que tiene esa tierra.

-Jerez ha querido siempre a la familia Morente...

-Sí que es verdad, de hecho tengo muy buenos amigos en Jerez, como he dicho antes. También familia porque por ejemplo El Sernita, un cantaor al que se debería tener más en cuenta porque fue además un gran creador, se casó con mi prima Lola Carbonell. A Jerez nos unen muchas cosas, y también los amigos. Recuerdo que mi padre, cada vez que venía a Jerez, iba a casa de El Gómez y le llevaba una muñeca a Chelo (Pantoja). Con eso quiero decirte, que mi padre tuvo muchos lazos con esta tierra en todos los sentidos, y le encantaba venir y empaparse de sus cantaores. Yo recuerdo que cuando yo empezaba siempre me decía, 'tienes que ir a la Peña Los Cernícalos y verás como aprendes la pataíta por bulerías'.

-También he tenido mucha vinculación con los Lagos, otra casa bendecida y con mucho arte. Ese David, ese Alfredo...Luego también con los Grilo, con Mari Carmen, con Joaquín, con La Macana, Rubichi, mi Chícharo, el Bo, el tato Diego Carrasco...Date cuenta que Diego estuvo mucho tiempo trabajando con mi padre, él iba tocando el bajo, entonces muchas veces mi padre se iba allí a ensayar. Y ya luego por el toreo, ni te cuento. Por todo eso, estar en el Tío Pepe Festival es una motivación especial.

-Hace poco estuvo su hermano Kiki cantando en Jerez...

-Sí, y formó el taco según me dijo el maestro Isidro, que fue a verlo y quedó encantado. Además, me dijo que estuvo en la peña Buena Gente y que estuvo llena.

-El verano, como ha comentado antes, está siendo intenso...

-Sí, sinceramente, no me puedo quejar. Tener un altavoz para expresarse es una suerte, y humildemente intentaremos dar lo mejor en todos los espacios. Estaré en Zamora, que hace años que no voy, en el Mercado de La Unión que para mí es un sitio increíble, en Pamplona...Todo tiene su punto y a todos iremos con el mayor respeto. Mi padre siempre me transmitió la sensación de estar al principio del camino. Eso tiene sus contras y sus pros, porque la sensación de estar siempre al principio es dura, date cuenta que cuanto más cosas aprendes, más al principio te sientes. Evidentemente, llevo ya un recorrido, pero todavía me quedan muchas cosas por aprender.

-Llega ahora un tiempo de mucho estrés, ¿verdad?

-Claro, porque además de artista soy madre y a veces hay que sacar tiempo de donde sea para organizarme. No es fácil conciliar la vida familiar y profesional, es decir, no tienes tiempo pa ná (risas). No hay tiempo ni para la envidia, ni para los malos rollos, lo importante es adquirir una disciplina, porque eso te lo da el tiempo, y ser constante en las cosas. Yo he sido una persona muy inconstante en la vida, he sido como los ríos, pero creo que es importante, además de tener talento o un don especial, trabajar y trabajar. Eso es lo que hace que el talento tenga una valía o un sentido. A mí me gusta alimentarme, de coger de uno y de otro, y luego producir. Todo eso intento transmitirlo con mi cante, con una soleá, unas alegrías o una seguiriya. Que luego se cruza un tango argentino o un tema de Chavela Vargas, Nina Simone o Stevie Wonder, pues bueno, si es que lo llevo también ahí...Pero realmente, donde se parte el bacalao es con el cante.

-Hay mucha gente que cree que los flamencos no pueden escuchar otras músicas...

-Eso es una cuestión de gustos. En mi casa, por ejemplo, convivían perfectamente Rey Charles, Frank Sinatra, Bob Marley, Pink Floyd y la Niña de los Peines. Y a todos les sacábamos su jugo. Ponernos barreras o límites o hablar de puro o moderno nunca lo vi en mi casa. Porque además, ¿quién puede medir el barómetro de la pureza? Otra cosa son los grandes maestros, porque la pureza está en cada uno. Y como decían los genios, si hay verdad, tiene que haber pureza.

-Este año que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Picasso, ¿le ha servido para poner en pie aquel proyecto que pretende retomar y que sigue los pasos del que hizo su padre con Pablo de Málaga?

-Bueno, este año es el año de Picasso, pero nosotros no queríamos limitarnos a ponernos una fecha. Mi padre hizo un trabajo histórico con Pablo de Málaga y es algo que está ahí. Además, en nuestro repertorio, tanto el mío como el de Kiki o Soleá, lo utilizamos mucho. Date cuenta que ahí, da un paso hacia adelante y utiliza la electrónica, cosa que Soleá ha utilizado muchísimo, Enrique hace los tientos griegos muchas veces en sus conciertos, yo hago la malagueña de Picasso cada dos por tres....Todo eso queremos reunirlo en un espectáculo que estamos montando poco a poco, pero por ahora no tenemos fecha. Nuestra idea es hacerlo con un guión especial inédito que mi padre dejó hecho para este espectáculo, donde hay imágenes, bailes coreografiados, y con una idea escenográfica que acompaña a todo lo que es la obra. Hasta el propio elenco lo tenía claro. A mi padre le agradecemos mucho, y el haber estado bajo las alas de un genio, porque para mí ha sido el máximo creador del cante flamenco. Y esto lo digo con mayúsculas. Se podrá cantar igual, pero no mejor que él, y creo que todavía no ha nacido nadie para hacer lo que ha hecho Enrique Morente. Esa obra concreta de Pablo de Málaga es una maravilla, igual que el disco de Omega o la Misa Flamenca, y bueno todo eso queremos adaptarlo a la actualidad, pero aún no tiene fecha.