Junta y Dorna firmarán el contrato para renovar el Gran Premio de Jerez en septiembre

La Junta de Andalucía espera firmar a lo largo de la primera quincena de septiembre el contrato con la empresa Dorna que permitirá que el Circuito de Velocidad de Jerez mantenga la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en 2022, 2023 y 2025, tras el principio de acuerdo suscrito en a finales de abril junto con el Ayuntamiento jerezano. Estas afirmaciones fueron apuntadas por el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, durante una comparecencia en la sede de Ciudadanos en Jerez junto a la presidenta nacional de esta formación, Inés Arrimadas.

El representante autonómico señaló que se está ultimando la tramitación administrativa para poder aprobar en breve en el Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía la modificación presupuestaria para afrontar el canon de la prueba, que está cofinanciada con el Ayuntamiento jerezano (aunque la aportación de la administración autonómica duplica a la parte municipal).

Por el momento, no han trascendido las cifras del nuevo acuerdo, pero, a tenor por lo apuntado por los representantes políticos en los últimos meses, será superior a la aportada hasta ahora. El contrato que este año ha finalizado, y que ha tenido vigencia durante tres años, suponía que la aportación de la Junta a la prueba superaba los 12 millones de euros, cifra a la que había que sumar la aportación del Ayuntamiento de unos dos millones de euros anuales aproximadamente (el ejecutivo siempre ha sido reacio a dar a conocer los importes alegando que no podía hacerlo por la Ley de Protección de Datos). No obstante, estas cifras se modificaron a la baja finalmente ya que las carreras del pasado y de este año se han celebrado sin público.

Marín señaló que hace escasos días mantuvo una conversación con Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la firma que gestiona los derechos del mundial de las dos ruedas, para concretar la fecha de la firma del nuevo acuerdo y de la “actualización” de las condiciones económicas del Gran Premio, aunque sin dar más detalle al respecto.

De este modo, Jerez mantendrá los grandes premios en 2022, 2023 y 2025. Sin embargo, y al igual que el resto de trazados del país, dejará de ser sede permanente puesto que, en un principio, no se celebrará la prueba en 2024 y 2026. No obstante, tanto la Junta como el Ayuntamiento confían en que puedan producirse cambios o bajas en las pruebas previstas para esos años y, por ende, poder entrar en el calendario.

"Desde que gobernamos estamos adoptando medidas en la Real Escuela"

El vicepresidente autonómico también hizo mención sobre las auditorías que se han realizado a los órganos instrumentales de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la Real Escuela de Arte Ecuestre. Según este informe, se considera que la institución puede continuar su actividad aunque sería necesaria una mejor regulación en materia laboral.

Al ser preguntado por los planes de la administración autonómica al respecto, Marín aseguró que desde el inicio de esta legislatura, en 2018, "se han ido adoptando medidas" para sanear económicamente la institución y llevar a cabo "todas las acciones necesarias" para un mayor desarrollo de su actividad.

Por su parte, la presidenta nacional de Ciudadanos centró su comparecencia en su ciudad natal en censurar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber comparecido aún en el Congreso para abordar la situación de Afganistán y para censurar la gestión del ejecutivo con el traslado de menores desde Ceuta a Marruecos.