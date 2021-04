El Circuito de Jerez mantendrá el Gran Premio de Motociclismo en 2022, 2023 y 2025

Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jerez y Dorna, la empresa que gestiona los derechos del Mundial de Motociclismo, han alcanzado un acuerdo para el mantenimiento del Gran Premio de España durante los próximos años. Jerez se garantiza celebrar la prueba en 2022, 2023 y 2025; mientras tanto, para 2024 y 2026 no habría prueba en un principio, aunque no se descarta realizarla en el caso de que se alcance un nuevo acuerdo con la compañía que gestiona el mundial y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Ya hace más de un año Dorna advirtió de que los cuatro trazados españoles que acogen actualmente pruebas del mundial de Moto GP tendrían que empezar a rotar para dar cabida en el calendario a otros países a partir de 2022. De este modo, en el nuevo acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, permitirá que, al menos, el Circuito mantenga tres pruebas, aunque deja abierta la posibilidad de ampliar el número.

El acuerdo fue anunciado en la mañana de este jueves por la alcaldesa, Mamen Sánchez, durante una visita a unas obras en las inmediaciones de la Ermita del Cristo de la Expiración. Como en anteriores ocasiones, será un doble convenio el que se firme con Dorna. Por un lado, la Junta firmará su contrato de patrocinio asumiendo la mayor parte del coste del canon. Mientras, el Ayuntamiento suscribirá con Dorna su propio acuerdo. Los importes económicos no han trascendido aunque la regidora señaló que serán similares a los del último contrato, que este año finaliza.

Según el plan de viabilidad económico-financiera aprobado recientemente por Cirjesa, la empresa pública que explota el trazado, se estima un coste anual de 2,7 millones en concepto del canon que abonará el Ayuntamiento a partir del año próximo por el mantenimiento de la prueba deportiva. Mientras, según el último acuerdo con Dorna, la Junta abonaba cerca de cuatro millones de euros anuales.

Precisamente, este viernes se celebrará un consejo de administración de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado, para ratificar el acuerdo para que pueda ser firmado entre las partes próximamente. Asimismo, se llevará a este órgano una adenda del actual contrato para que el Ayuntamiento, por segundo año consecutivo, no abone su parte correspondiente del canon del Gran Premio que se celebrará a principios de mayo. Al igual que ocurriera el año pasado, Dorna no percibirá la parte municipal dado que el Ayuntamiento no obtendrá los ingresos por la venta de entradas ya que se ha ratificado que la prueba volverá a celebrarse a puerta cerrada debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, el Ayuntamiento si tendrá que asumir los costes que conlleva la organización de la prueba tales como los servicios deportivos, de seguridad y sanitarios, entre otros, que tienen un coste aproximado de 381.000 euros. Precisamente, este jueves hay prevista una reunión de la junta local de seguridad para abordar los pormenores del dispositivo de seguridad y de tráfico que tendrá la ciudad durante los días de celebración del Gran Premio que se celebra la próxima semana.