El gobierno local reitera que no puede frenar la proliferación de plantas fotovoltaicas en Jerez

El gobierno local ha vuelto a encomendarse a la elaboración de un plan especial urbanístico para poder limitar la implantación de plantas fotovoltaicas en la campiña jerezana. Ahora bien, y tal y como reconoció el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, a este medio semanas atrás, su aprobación no será a corto plazo debido a la tramitación que requiere una figura urbanística de estas características.

Esta fue la respuesta que la fuerza política Ganemos Jerez recibió del edil de Urbanismo tras preguntarle por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anunciada hace un año con la que se quiere regular la construcción de este tipo de instalaciones generadoras de energía en el término municipal jerezano. En este sentido, el representante municipal volvió a mencionar que se tiene previsto contratar a una consultora para que elabore el informe paisajístico que sirva de base y justificación para el futuro plan especial.

La concejala de Ganemos Jerez Kika González advirtió de que la proliferación de plantas de energías renovables en el Marco de Jerez —hay más de una treintena de parques solares en construcción o en tramitación y un parque eólico en construcción— está suponiendo un “elevado impacto” en este patrimonio de la ciudad. Por ello, le demandó que el Ayuntamiento actúe “con urgencia” para evitar que las zonas de viñedos y su entorno se vean afectados por este fenómeno.

En cambio, el edil de Urbanismo reiteró que actualmente está permitida la construcción de parques fotovoltaicos en suelo rústico, mientras no sean viñedos, por lo que se tiene previsto elaborar ese estudio paisajístico para poder limitar este tipo de instalaciones en su entorno ya que aseguró que el Ayuntamiento no tiene competencias en este sentido. No obstante, una vez elaborado este estudio, se tendría que tramitar el plan especial, un documento que debería contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía, por lo que su tramitación no se concluirá a corto plazo.

En cambio, Kika González alertó de que estas medidas van “muy despacio”; sin embargo, “la protección del viñedo requiere de medidas de urgencia”. Frente a esto, Díaz aseguró que la Delegación de Urbanismo está trabajando “todo lo rápido que podemos”.