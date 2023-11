El ‘Golpe seco’ de Pérez Padilla en Jerez

La Sala Compañía fue el lugar escogido para la presentación el pasado viernes de ‘Golpe seco’, la última obra de José Manuel Pérez Padilla, publicada por la editorial Tésera. El autor jerezano fue presentado por el periodista y también escritor Wayne Jamison, quien calificó la obra de “magnífica” y destacó la calidad con la que se ha editado este libro.

“Es una muy buena novela, no solo por la trama y por cómo se resuelve, sino por cómo se hace”, apuntó Jamison, asegurando que la novela es “un ejercicio literario enorme, es literatura de calidad y quien lea estará de acuerdo conmigo”.

La nueva obra de Pérez Padilla, autor también de ‘La Traición’ y ‘Támesis’, está ambientada en la Columbia Británica (Canadá), a mediados de los años ochenta, y cuenta la historia de Helen, una agente forestal destinada a un lugar remoto que en cuentra el cuerpo de un joven moribundo.

“Habla de cómo se combate el mal cuando no hay ley y de hasta dónde puede llegar una persona cuando no hay policía y cuando ya no es razonable hacer algo que es razonable”, desveló el autor.

Durante la presentación, Wayne Jamison se mostró impactado por las “descripciones” que se realizan en la novela: “Da la impresión de que una cámara está grabando y moviéndose, y vamos viéndolo todo”. Un estilo cinematográfico, “porque me gusta mucho el cine, aunque en este novela hay más acción que descripción”, aseguró Pérez Padilla, invitando al público a leer este nuevo libro “porque creo que os puede sorprender”.