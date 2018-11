Horeca : "Los bares pueden celebrar zambombas cuando quieran”

La federación hostelera provincial, Horeca, ha comunicado a todos sus asociados en Jerez “que pueden celebrar zambombas cuando lo consideren necesario, incluso antes de la fecha del 30 de noviembre que fija el bando publicado por el Ayuntamiento de Jerez”.

Antonio de María, presidente de Horeca, destacó a este periódico que “la única condición que deben cumplir es celebrarlas en el interior de sus locales y no en la vía pública”. Para ello ni siquiera deberán pedir permiso al tratarse de negocios establecidos en la ciudad a los que se les presuponen las condiciones adecuadas para este tipo de celebración. Es por ello que si la próxima semana un bar decide celebrar una zambomba “puede hacerlo perfectamente, pero dentro del bar o restaurante”.

De María apuntó a este medio que “diciembre se está convirtiendo en el mejor mes del año para la hostelería de Jerez”, dados los buenos resultados que obtienen los negocios gracias al fenómeno de las zambombas. “No en vano, durante el mes de diciembre serán multitud los autobuses que lleguen hasta Jerez procedentes de los más diversos lugares de España e incluso de las islas, ya sean las Canarias o las Baleares”.

Una vez llegada la fecha del 30 de noviembre que el Ayuntamiento ha fijado como fecha más temprana para la celebración de estas fiestas navideñas, “sí podrán celebrarlas en las terrazas de sus negocios como cualquier otro colectivo ciudadano”.

Para Antonio de María las polémicas a este respecto no sirven absolutamente para nada y considera que sobre todo son perjudiciales “pues hay multitud de personas de fuera de la ciudad que se creen que hasta tal fecha no hay zambombas en Jerez cuando eso no es cierto. Antes del día 30 de noviembre las habrá y muchas en el seno de los negocios hosteleros jerezanos, en el interior de sus locales y con el máximo ambiente”.

Otro detalle importante, según el presidente de la federación hostelera Horeca es que “el eco de las zambombas ha llegado a traspasar incluso las fronteras nacionales y son muchos los extranjeros que recalan llamados por el atractivo de estas celebraciones”. Es la conjunción de la Navidad, el frío (escaso) propio del sur de Europa y el folklore.

La zambomba está permitiendo que, además del negocio hostelero, el de los hoteles también se vea beneficiado con amplias ocupaciones que hace unos años eran sencillamente impensables. No en vano, el año pasado cerró con unas ocupaciones puntuales en diciembre del 98,9%.